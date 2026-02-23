अंधविश्वास के चलते पूर्व ASI की पत्नी की ह/त्या, अपने ने दिया वारदात को अंजाम

महिला की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

गढ़शंकर (भारद्वाज): महिला की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गढ़शंकर ने पंजाब पुलिस के पूर्व ASI शाम लाल की पत्नी रचना देवी (60) की 7 फरवरी को सुबह 5:30 बजे गोली मारकर हत्या करने के मामले में उसके भतीजे राकेश कुमार पुत्र रोशन लाल निवासी महिंदवानी को 32 बोर की पिस्तौल, 3 जिंदा रॉड, 1 दरांती और प्लेटिनम मोटरसाइकिल PB 16 F 7663 के साथ गिरफ्तार किया है।

इस बारे में जानकारी देते हुए DSP गढ़शंकर दलजीत सिंह खख ने बताया कि पिछले दिन गांव महिंदवानी में हुए हाई प्रोफाइल ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करते हुए मामले के आरोपी राकेश कुमार पुत्र स्वर्गीय रोशन लाल निवासी महिंदवानी थाना गढ़शंकर को 22 फरवरी (रविवार) शाम करीब 7.00 बजे शाहपुर घाटे से गिरफ्तार किया गया और आज आरोपी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया गया है। घटना में इस्तेमाल एक 32 बोर की पिस्तौल, 3 ज़िंदा कारतूस और एक दरांती के साथ एक प्लैटिनम मोटरसाइकिल PB-16-F-7663 बरामद की गई है।

उन्होंने बताया कि 7 फरवरी को रचना (60 साल) पत्नी शाम लाल निवासी महिंदवानी की सुबह 5:30 बजे महाराज भूरीवाले कुटिया गांव महिंदवानी से लौटते समय मोटरसाइकिल सवार किसी अनजान व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में थाना गढ़शंकर में मुकदमा नंबर 20 तारीख 7/2/26 धारा 103(1), 25/27/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज करके जांच शुरू की गई थी। इस संबंध में माननीय SSP साहिब होशियारपुर के नेतृत्व में एक स्पेशल जांच टीम बनाई गई थी। इस टीम ने अलग-अलग थ्योरी पर काम किया और इस हाई-प्रोफाइल ब्लाइंड मर्डर का पता लगाया। पूछताछ के दौरान आरोपी राकेश कुमार ने माना कि वह गांव गोंदपुर, हिमाचल प्रदेश में रेडीमेड कपड़े की दुकान चलाता था। राकेश कुमार को पक्का शक था कि उसकी मौसी रचना (मृत) पत्नी शाम लाल, निवासी महिंदवानी ने उसके घर पर काला जादू किया है, जिसकी वजह से उसके पिता की मौत हो गई और उसकी कपड़े की दुकान नहीं चल रही है।

उसने बताया कि चाची की हत्या से पहले उसने दो बार मौसी को मारने की कोशिश की थी, जब वह सुबह कुट्टिया जा रही थी, लेकिन वह डर गया और उसे मार नहीं सका। फिर राकेश कुमार ने दो दिन पहले अपनी कार, पत्नी और बच्चों को अपने ससुराल गांव मैली में छोड़ दिया और नूरपुर बेदी में एक ढाबे पर कार खराब होने का बहाना बनाकर खड़ी कर दी और अपनी मोटरसाइकिल मांगकर अपने घर आ गया। अगले दिन, 7 फरवरी को सुबह-सुबह उसने मौसी रचना, जो डेरे पर माथा टेकने जा रही थी, को मुंह बंद करके 3 गोलियां मारीं और मोटरसाइकिल लेकर मौके से भाग गया। उसने अपना मोबाइल फोन पहले ही बंद कर दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपी से आगे पूछताछ की जा रही है।

