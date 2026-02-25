जेल में बंद युवक की मौ;त, परिजनों ने कहा- इंसाफ मिलने तक नहीं करेंगे अंतिम संस्कार

आज होशियारपुर जेल में मनीष नाम के एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद उसे होशियारपुर के सिविल अस्पताल लाया गया।

होशियारपुर (अमरीक): आज होशियारपुर जेल में मनीष नाम के एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद उसे होशियारपुर के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसके परिवार ने जेल प्रशासन पर मनीष के इलाज में देरी का आरोप लगाया।

मनीष के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका भाई NDPC एक्ट के तहत दोषी था, जिसकी वह सजा काट रहा था और आज सुबह उसे जेल के लैंडलाइन फोन से फोन आया कि उसके भाई की तबीयत खराब है और जब वह उसे देखने सिविल अस्पताल आया तो उसका भाई मरा हुआ पड़ा था। उसने कहा कि उसके भाई की कल उससे बात हुई थी और उसे कोई दिक्कत नहीं थी। मनीष के परिजनों ने जेल प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि जेल प्रशासन किसी भी मरीज को समय पर अस्पताल नहीं लाता क्योंकि उनके पास कर्मचारियों की कमी है और जिसकी ड्यूटी बदलनी होती है वह बार-बार टालमटोल करता है और कहता है कि दूसरा ड्यूटी ऑफिसर मनीष को ले जाएगा। परिवार ने आरोप लगाया कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता, वे मनीष के शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।

