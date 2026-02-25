Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Ludhiana में ASI रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस ब्यूरो ने किया काबू

Ludhiana में ASI रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस ब्यूरो ने किया काबू

Edited By Vatika,Updated: 25 Feb, 2026 02:09 PM

asi arrested red handed taking bribe in ludhiana

पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी कैलाश चौक

लुधियाना (डेविन): पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी कैलाश चौक, लुधियाना के इंचार्ज सहायक सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) जनक राज को 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को सिविल लाइन, लुधियाना के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार उसके भाई को एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोपी एएसआई जांच अधिकारी था।

आरोप है कि जब वह अपने भाई से मिलने थाने गया तो आरोपी एएसआई ने मौके पर ही उससे 10,000 रुपये रिश्वत के रूप में ले लिए। प्रवक्ता ने आगे बताया कि आरोपी एएसआई ने शिकायतकर्ता के भाई को आगे पुलिस रिमांड पर न रखने के बदले एसएचओ के नाम पर 2 लाख रुपये और अपने लिए 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने संबंधी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। रिश्वत नहीं देने की इच्छा जताते हुए शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो रेंज, लुधियाना से संपर्क किया।

प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में आरोपी एएसआई जनक राज को शिकायतकर्ता से 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन, लुधियाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। विजिलेंस ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!