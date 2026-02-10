Ludhiana में शादी वाले घर के बाहर Attack, 10-15 हमलावरों ने आव देखा न ताव...

Edited By Vatika,Updated: 10 Feb, 2026 05:34 PM
लुधियाना (राज): थाना नंबर 7 के तहत आती इंद्रा कॉलोनी उस समय रणक्षेत्र में तब्दील हो गई जब शादी की खुशियों वाले एक घर के बाहर दर्जनों हमलावरों ने जमकर उत्पात मचाया। हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन घर के सदस्यों को मौजूद न पाकर उन्होंने बेकसूर पड़ोसियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला। इस खूनी झड़प में दो पड़ोसी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें लहूलुहान हालत में सिविल अस्पताल भर्ती करवाया गया है।
जानकारी के अनुसार, विवाद की जड़ एक शादी समारोह से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि जिस घर में शादी थी, उनका किसी दूसरे पक्ष के साथ पुराना विवाद चल रहा था। सोमवार रात करीब 11 बजे इसी रंजिश का बदला लेने के लिए 10 से 15 हमलावर तेजधार हथियारों और किरपाणों के साथ कॉलोनी में दाखिल हुए। हमलावरों ने शादी वाले घर के बाहर पहुंचकर ललकारे मारने शुरू कर दिए, लेकिन जब घर के अंदर कोई नहीं मिला, इसी दौरान घर के बाहर बैठे पड़ोसी सुरजीत सिंह और बलजीत सिंह ने इंसानियत के नाते बीच-बचाव करने और मामला शांत कराने की कोशिश की। लेकिन हमलावरों ने आव देखा न ताव और इन बेकसूर पड़ोसियों पर ही टूट पड़े। पीड़ित सुरजीत सिंह ने बताया कि हमलावरों ने अचानक उनकी ओर बढ़कर किरपाणों से वार करना शुरू कर दिया।
वहीं पास बैठे बलजीत सिंह को भी तेजधार हथियारों से बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। अस्पताल में उपचाराधीन बलजीत सिंह ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उनका इस झगड़े से कोई लेना-देना नहीं था। हमलावर किसी और को मारने आए थे, लेकिन बिना किसी कारण उन्हें अपनी हैवानियत का शिकार बना लिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।