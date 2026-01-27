Ludhiana के कई इलाकों में जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि, तापमान में भारी गिरावट

2 दिन से निकली धूप के बाद एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है।

लुधियाना (खुराना): 2 दिन से निकली धूप के बाद एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। इसी बीच मंगलवार को औद्योगिक नगरी में तेज रफ्तार बारिश, आंधी और आसामनी बिजली की गरज के साथ कई हिस्सों में ओलावृष्टि देखने को मिली है। कई हिस्सों में जमकर ओलावृष्टि के कारण शहर के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ मौसम विज्ञानियों ने अगले 3 दिनों तक कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है।

वहीं आपको बता दें कि, पंजाब भर के कई इलाकों में आज बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई है. जिससे एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। इसके अलावा, पूरे प्रदेश में दिनभर बारिश और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

