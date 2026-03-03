Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Ludhiana में गैस सिलेंडर की पाइप फटने से धमाका, एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा

Ludhiana में गैस सिलेंडर की पाइप फटने से धमाका, एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा

Edited By Vatika,Updated: 03 Mar, 2026 11:06 AM

ludhiana cylinder blast

औद्योगिक नगरी के लोहारा क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया।

लुधियानाखुराना):  औद्योगिक नगरी के लोहारा क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। रसोई गैस सिलेंडर की पाइप फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग सहम गए। घायल व्यक्ति को तुरंत उपचार के लिए सिविल अस्पताल लुधियाना पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे चंडीगढ़ स्थित पीजीआई अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पीड़ित का इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!