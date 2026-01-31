Main Menu

  Ludhiana में लग्जरी कार में शर्मनाक खेल, नशा सप्लाई करने निकला तस्कर काबू

लुधियाना(राज): नशा तस्करों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी, जब एक शातिर तस्कर को भारी मात्रा में नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी अपनी लग्जरी कार में नशे की खेप सप्लाई करने जा रहा था। लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी गांव नीलों का रहने वाला तरुणवीर सिंह है। उसके खिलाफ थाना कुमकलां में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार, एस.आई. सुरजीत सिंह समेत पुलिस पार्टी इलाके में गश्त पर तैनात थी। इसी दौरान पुलिस को खास मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी वर्ना कार (नंबर PB-10-HS-7707) में सवार होकर हेरोइन की सप्लाई करने जा रहा है। सूचना पुख्ता होते ही पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर आरोपी को कार समेत काबू कर लिया। जब पुलिस ने आरोपी की कार की तलाशी ली, तो दंग रह गए। कार से पुलिस को हेरोइन 273 ग्राम, आइस (Ice) 61 ग्राम, ड्रग मनी 60,000/- रुपये (नकद) और नशा बेचने के लिए इस्तेमाल होने वाले पैकिंग 20 लिफाफे एवं हुंडई वर्ना कार बरामद हुए हैं।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी यह नशा कहाँ से लाया था और आगे किसे सप्लाई किया जाना था। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान नशे के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।

