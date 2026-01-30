Ludhiana में बड़ा हादसा टला: CNG टैंकर बना आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

Edited By Vatika,Updated: 30 Jan, 2026 12:33 PM
गिल रोड स्थित लोहारा पुल के पास इंडियन ऑयल कंपनी के पेट्रोल पंप के
लुधियाना (खुराना): गिल रोड स्थित लोहारा पुल के पास इंडियन ऑयल कंपनी के पेट्रोल पंप के सामने एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। कार से टकराने के बाद सीएनजी गैस से भरे टैंकर में अचानक आग लग गई और वह कुछ ही मिनटों में आग के गोले में तब्दील हो गया।
लुधियाना-दोराहा मुख्य मार्ग के बीचों-बीच जल रहे टैंकर से ड्राइवर और क्लीनर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। गनीमत यह रही कि टैंकर में ब्लास्ट नहीं हुआ, वरना यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। मामले की जानकारी देते हुए पेट्रोल पंप के मालिक राजू शर्मा ने बताया कि सड़क पर चल रही एक कार से टक्कर के करीब 10 मिनट बाद टैंकर में आग लगी। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया और पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई।
उन्होंने बताया कि घटना के समय मौके पर मौजूद कुछ लोग तमाशबीन बने मोबाइल से वीडियो बनाते रहे, जबकि आग की लपटें आसमान तक पहुंचने लगी थीं। पेट्रोल पंप स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए अग्निशमन यंत्रों और पानी की तेज बौछारों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। शर्मा ने कहा कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो लुधियाना-दोराहा मुख्य मार्ग पर बड़ा धमाका हो सकता था।