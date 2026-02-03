Ludhiana में धू-धू कर जला टायर गोदाम, कई किलोमीटर तक फैला जहरीला धुआं

औद्योगिक नगरी के कंगनवाल इलाके में मंगलवार सुबह एक टायर गोदाम में आग लगने से बड़ा

लुधियाना (खुराना): औद्योगिक नगरी के कंगनवाल इलाके में मंगलवार सुबह एक टायर गोदाम में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस हादसे में गोदाम में रखा स्क्रैप और कच्चा माल जलकर राख हो गया।

आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची लपटें और कई किलोमीटर तक फैला जहरीला काला धुआं देखकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए और गलियों में जमा हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।