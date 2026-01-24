Main Menu

  • Ludhiana इमिग्रेशन सेंटर में जबरदस्त हंगामा, दफ्तर में घुस की मारपीट... 4 के खिलाफ FIR

Edited By Kamini,Updated: 24 Jan, 2026 04:08 PM

जिले में एक इमिग्रेशन सेंटर में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला।

लुधियाना : जिले में एक इमिग्रेशन सेंटर में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मिली जानकारी के अनुसार इमिग्रेशन सेंटर की वीजा काउंसलर और वीजा लगवाने आए लोगों में बहस और मारपीट की सूचना है। जिले के मॉडल टाउन ट्यूशन मर्केट स्थित प्राइम इमिग्रेशन सेंटर में हंगामा हुआ है। इस दौरान सेंटर में वीजा काउंसल के तौर पर काम करने वाली लड़की रमनदीप कौर (उम्र 23) निवासी गांव पंड भोलापुर ने उसे मारपीट करने का आरोप लगाया है।ट

पीड़िता रमनदीप कौर के अनुसार, यह घटना 22 जनवरी को हुई। उस समय वह अपने कार्यालय में मौजूद थी और उनके साथ ऑफिस के मालिक साहिल अरोड़ा भी थे। इसी दौरान सरबजीत सिंह और लखविंदर कौर वीजा से जुड़ी फाइल के संबंध में बातचीत करने पहुंचे। शिकायत में बताया गया है कि बातचीत के दौरान अचानक माहौल बिगड़ गया और आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद दिलजान और सुखमनजीत नामक 2 अन्य लोग भी वहां आ गए, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।

जब साहिल अरोड़ा ने बीच-बचाव कर विवाद को शांत कराने की कोशिश की, तो आरोपियों ने अपने कुछ अन्य अज्ञात साथियों को भी बुला लिया। इसके बाद सभी ने मिलकर ऑफिस के अंदर मारपीट शुरू कर दी। पीड़िता ने बताया कि वह खुद को बचाने के लिए बाहर भागी, लेकिन आरोपियों ने उसके कपड़े खींच दिए, जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंची। घटना के बाद कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 74, 115(2), 126(2), 351(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की तलाश जारी है और उन्हें जल्द हिरासत में लिया जाएगा।

