  • मशहूर रैपर Badshah की बढ़ी मुश्किलें, महिला कमीशन ने दिया आखिरी अल्टीमेटम!

Edited By Kamini,Updated: 13 Mar, 2026 04:55 PM

famous rapper badshah troubles increase

मशहूर सिंगर-रैपर बादशाह की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं।

पंजाब डेस्क: मशहूर सिंगर-रैपर बादशाह की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बादशाह और हरियाणा राज्य महिला कमीशन  के बीच तनातनी बढ़ती दिख रही है। शुक्रवार को कमीशन के सामने पेश न होने के बाद चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कड़ा रुख अपनाते हुए बादशाह को आज दोपहर तक खुद पेश होने का आखिरी अल्टीमेटम दिया है। कमीशन  ने चेतावनी दी है कि अगर वह पेश नहीं हुए तो उन्हें गंभीर कानूनी नतीजे भुगतने होंगे।

वकीलों की दलीलें खारिज

बादशाह की तरफ से वकील अक्षय दहिया समेत 3 लोगों की लीगल टीम कमीशन के सामने पेश हुई। वकीलों ने दलील दी कि बादशाह अपने प्रोफेशनल कामों की वजह से खुद नहीं आ सके और वह पहले ही हरियाणा के लोगों से वीडियो मैसेज के जरिए माफी मांग चुके हैं। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की मांग की, लेकिन कमीशन ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया।

कमीशन का सख्त रुख

चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने साफ किया कि कमीशन की गरिमा बनाए रखना जरूरी है और इस मामले में कोई भी कानूनी प्रतिनिधि बादशाह की जगह नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि गाने के कंटेंट के बारे में सफाई देने के लिए बादशाह का खुद मौजूद होना जरूरी है। अब सबकी निगाहें दोपहर की डेडलाइन पर हैं, क्योंकि ऐसा न करने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पूरा मामला

यह पूरा मामला 1 मार्च, 2026 को रिलीज हुए बादशाह के नए गाने 'टट्टीरी' से जुड़ा है। इस गाने के बोल और महिलाओं के चित्रण की महिला अधिकार संगठनों ने कड़ी आलोचना की थी। विरोध इतना बढ़ गया कि पंचकूला पुलिस को दखल देना पड़ा और इस गाने का वीडियो यूट्यूब से हटा दिया गया। कमीशन ने इस बारे में सफाई देने के लिए बादशाह को पानीपत SP ऑफिस बुलाया था।

