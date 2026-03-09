Main Menu

  • पंजाबी फिल्म जगत से दुखद खबर, मशहूर अदाकारा की मां का निधन

Edited By Kalash,Updated: 09 Mar, 2026 11:16 AM

punjab singer mother death

पंजाबी फिल्म जगत से दुखद खबर सामने आई है।

पंजाब डेस्क : पंजाबी फिल्म जगत से दुखद खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार मशहूर अभिनेत्री और सिंगर निशा बानो की मां मजीदा बेगम  (Majida Begam) का निधन हो गया है। इस खबर के सामने आने के बाद पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है और कलाकारों व प्रशंसकों ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

परिवार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मजीदा बेगम ने रविवार, 8 मार्च 2026 को अंतिम सांस ली। परिवार ने बताया कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए परिवार द्वारा मगफिरत की दुआ विश्वकर्मा भवन मानसा में 10 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे पढ़ी जाएगी। इस मौके पर निशा बानो, उनके पति समीर और परिवार के अन्य सदस्यों ने रिश्तेदारों, मित्रों और शुभचिंतकों से इस दुआ में शामिल होने की विनती की है।

