  • पंजाब के Teachers के लिए अहम खबर, 7 मार्च को होने वाली स्पेशल PSTET-2 परीक्षा की बदली तारीख

Edited By Urmila,Updated: 27 Feb, 2026 03:30 PM

स्टेट काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT), पंजाब ने शनिवार, 07 मार्च 2026 को आयोजित की जाने वाली स्पेशल PSTET-2 परीक्षा अब रविवार, 08 मार्च 2026 को आयोजित करने का फैसला किया है।

मोहाली: स्टेट काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT), पंजाब ने शनिवार, 07 मार्च 2026 को आयोजित की जाने वाली स्पेशल PSTET-2 परीक्षा अब रविवार, 08 मार्च 2026 को आयोजित करने का फैसला किया है। यह परीक्षा इन-सर्विस टीचर्स के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, पंजाब द्वारा आयोजित की जा रही थी।

SCERT ने बताया कि परीक्षा की तारीख में बदलाव स्कूलों में चल रही बोर्ड परीक्षाओं और टीचर्स के व्यस्त शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उम्मीदवारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपडेटेड जानकारी और परीक्षा संबंधी विवरण के लिए डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.ssapunjab.org पर जाएं। SCERT पंजाब के डायरेक्टर ने कहा कि सभी उम्मीदवारों से अपील है कि वे परीक्षा के नए शेड्यूल के अनुसार तैयारी करें।

