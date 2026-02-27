Main Menu

Breaking

  • Punjab में आज : अमृतसर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी तो वहीं बिजनेसमैन व कर्मचारी पर फायरिंग, Top 10

Edited By Urmila,Updated: 27 Feb, 2026 04:58 PM

breaking news punjab top 10 top 10

पंजाब के Teachers के लिए अहम खबर, 7 मार्च को होने वाली स्पेशल PSTET-2 परीक्षा की बदली तारीख

1. Breaking : गुरदासपुर में पुलिसकर्मियों की ह'त्या केस से जुड़ी Big Update
गुरदासपुर में पुलिस कर्मचारियों की ह/त्या मामले में अभी-अभी आई Big Update ...

2. Ludhiana का लाडोवाल Toll Plaza किसानों ने करवाया Free,पढ़ें पूरी खबर
आज भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ धरना...

3. पंजाब में फिर बड़ी वारदात, व्यापारी और कर्मचारी की गोली मारकर ह'त्या
मानसा में आज एक बिजनेसमैन और उसके कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई ...

4. पंजाब के Teachers के लिए अहम खबर, 7 मार्च को होने वाली स्पेशल PSTET-2 परीक्षा की बदली तारीख
स्टेट काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT), पंजाब ने शनिवार ...

5. मानसा डबल मर्डर पर गरजे बिक्रम सिंह मजीठिया, AAP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है ...

6. Shatabdi Express समेत Amritsar के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मची भगदड़
अमृतसर में करीब एक दर्जन नामी और प्रतिष्ठित स्कूलों को आज सुबह धमकी भरा ईमेल ...

7. गुरदासपुर मामले में पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी का बड़ा दावा, Audio जारी कर पुलिस से मांगे सबूत
पाकिस्तान गैंगस्टर व आई.एस.आई.ऐजैंट शहजाद भटटी ने आदियां पुलिस कर्मचारियों की ...

8. पंजाब में Salary को लेकर मच गई हलचल! हुआ बड़ा ऐलान
माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर जारी होने के 1 महीने बाद भी ETT 6635 टीचरों की सैलरी तय ...

9. सरहदी इलाके में सुरक्षा पर सवाल, स्कूल में ड्रोन से गिराए पिस्टल व गोलियां
भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास गांव डल के एक प्राइवेट स्कूल में ड्रोन से गिराए गए पैकेट...

10. Chandigarh के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी अभियान जारी
चंडीगढ़ में आज उस समय सनसनी फैल गई जब शहर के तीन प्रमुख स्कूलों को बम से उड़ाने ...

