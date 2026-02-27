17 minutes ago
Punjab में आज : अमृतसर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी तो वहीं बिजनेसमैन व कर्मचारी पर फायरिंग, Top 10
Edited By Urmila,Updated: 27 Feb, 2026 04:58 PM
पंजाब के Teachers के लिए अहम खबर, 7 मार्च को होने वाली स्पेशल PSTET-2 परीक्षा की बदली तारीख
1. Breaking : गुरदासपुर में पुलिसकर्मियों की ह'त्या केस से जुड़ी Big Update
गुरदासपुर में पुलिस कर्मचारियों की ह/त्या मामले में अभी-अभी आई Big Update ...
2. Ludhiana का लाडोवाल Toll Plaza किसानों ने करवाया Free,पढ़ें पूरी खबर
आज भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ धरना...
3. पंजाब में फिर बड़ी वारदात, व्यापारी और कर्मचारी की गोली मारकर ह'त्या
मानसा में आज एक बिजनेसमैन और उसके कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई ...
4. पंजाब के Teachers के लिए अहम खबर, 7 मार्च को होने वाली स्पेशल PSTET-2 परीक्षा की बदली तारीख
स्टेट काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT), पंजाब ने शनिवार ...
Punjab में आज : नेशनल हाईवे पर दहलाने वाला हादसा तो वहीं आप विधायक को मिली धमकी, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : सुखपाल खैहरा के घर पर चला बुलडोजर तो वहीं स्कूलों को चेतावनी, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : हो सकता था Blast! तो वहीं खैहरा ने live होकर आम आदमी पार्टी का बताया सारा सच!,...
5. मानसा डबल मर्डर पर गरजे बिक्रम सिंह मजीठिया, AAP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है ...
6. Shatabdi Express समेत Amritsar के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मची भगदड़
अमृतसर में करीब एक दर्जन नामी और प्रतिष्ठित स्कूलों को आज सुबह धमकी भरा ईमेल ...
7. गुरदासपुर मामले में पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी का बड़ा दावा, Audio जारी कर पुलिस से मांगे सबूत
पाकिस्तान गैंगस्टर व आई.एस.आई.ऐजैंट शहजाद भटटी ने आदियां पुलिस कर्मचारियों की ...
8. पंजाब में Salary को लेकर मच गई हलचल! हुआ बड़ा ऐलान
माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर जारी होने के 1 महीने बाद भी ETT 6635 टीचरों की सैलरी तय ...
9. सरहदी इलाके में सुरक्षा पर सवाल, स्कूल में ड्रोन से गिराए पिस्टल व गोलियां
भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास गांव डल के एक प्राइवेट स्कूल में ड्रोन से गिराए गए पैकेट...
10. Chandigarh के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी अभियान जारी
चंडीगढ़ में आज उस समय सनसनी फैल गई जब शहर के तीन प्रमुख स्कूलों को बम से उड़ाने ...
Punjab में आज : Jyoti Nooran के पति ने खोले चौंकाने वाले राज तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : खैहरा की CM मान को सीधी चुनौती तो वहीं मटर खाने से युवती की मौ;त, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : बिक्रम मजीठिया ने घेरा CM Mann और केजरीवाल तो वहीं कई अफसरों के तबादले, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : धुंध का कहर तो वहीं नाना ने नातिन से हदें की पार, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : हेरोइन की बड़ी खेप बरामद तो वहीं मौसम को लेकर Latest Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : चेक पोस्ट पर मिले 2 पुलिसकर्मियों के श'व तो वहीं होली पर्व चलेंगी स्पेशल ट्रेनें,...
Punjab में आज : जानें मौसम का हाल तो वहीं परीक्षाएं होने से पहले बड़ी अपडेट, पढ़ें Top
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
27/02/2026 18:30 IST
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है। धार्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है।
वृष राशि के लिए आज का दिन संतुलित रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, जिससे व्यस्तता बढ़ सकती है। घरेलू कार्यों को लेकर...
मिथुन राशि वालों के लिए दिन सामान्य परिणाम देने वाला रहेगा। व्यापार या काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता...
कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और परिवार में सम्मान बढ़ेगा। किसी भी निर्णय को...
सिंह राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है। आय के नए...
कन्या राशि के लिए आज का दिन प्रसन्नता देने वाला रहेगा। विद्यार्थियों की रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक समस्याएं धीरे-धीरे समाप्त हो सकती...
तुला राशि वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। युवाओं को नौकरी से जुड़े नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। लंबे समय से...
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। व्यापारिक योजनाओं में बदलाव करने का विचार बन सकता है। काम के सिलसिले में की गई यात्रा शुभ...
धनु राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। परिवार की जरूरतों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों में समय बिताने का अवसर मिल सकता है।
मकर राशि के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है। नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। साझेदारी के कामों में तालमेल बना रहेगा। परिवार में आनंद और उत्साह का...
कुंभ राशि वालों के लिए दिन संतुलित रहेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति में...
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को...
