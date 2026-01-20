Ludhiana पुलिस का ऑपरेशन क्लीन: 100 पुलिस टीमों की ताबड़तोड़ छापेमारी, 118 अपराधी दबोचे

नशा तस्करों और गैंगस्टरों के खिलाफ छेड़ी गई जंग के तहत लुधियाना पुलिस ने

लुधियाना(राज): नशा तस्करों और गैंगस्टरों के खिलाफ छेड़ी गई जंग के तहत लुधियाना पुलिस ने आज तडक़े एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है। पुलिस ने संगठित अपराध की कमर तोड़ते हुए शहर और आसपास के इलाकों में एक साथ छापेमारी कर अपराधियों के नेटवर्क को तहस-नहस कर दिया।

जानकारी के अनुसार, लुधियाना कमिश्नरेट की अलग-अलग यूनिट्स से बनाई गई 100 से अधिक पुलिस टीमों ने आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही 255 चिन्हित गैंगस्टरों, उनके करीबियों और उन्हें पनाह देने वालों के घरों पर धावा बोल दिया। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने बताया कि इस बड़ी कार्रवाई के दौरान 233 से अधिक हार्डकोर अपराधियों और उनके मददगारों को घेरा गया।



सघन तलाशी और पूछताछ के बाद पुलिस ने 118 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। छापेमारी के दौरान पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जिसमें 13 पिस्तौल, 144 ग्राम हेरोइन और 430 नशीली गोलियां और 96 बोतलें नाजायज शराब बरामद हुई है। सीपी ने स्पष्ट किया कि शहर में खौफ का माहौल पैदा करने वाले तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कई घोषित अपराधियों (पी.ओ.) को भी इस मुहिम के तहत सलाखों के पीछे भेजा गया है। उन्होंने दोहराया कि आने वाले दिनों में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।