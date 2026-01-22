Ludhiana में महिला से Gangrape, नशीली चीज पिलाकर शर्म की सारी हदें की पार...

महिला को झांसे में लेकर नशीला पदार्थ पिलाने और फिर तीन लोगों द्वारा उसके...

लुधियाना(राज): महिला को झांसे में लेकर नशीला पदार्थ पिलाने और फिर तीन लोगों द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में दो आरोपियों को नामजद कर एक अज्ञात पर थाना दुगरी की पुलिस ने मामला दर्ज किया है।



पीड़िता ने बताया कि उसकी पहचान ऋषि पाल नामक व्यक्ति से थी, जिसने उसे परमजीत सिंह से मिलवाया। परमजीत ने महिला को 10% ब्याज पर 2.70 लाख रुपये उधार दिए। जब महिला ने पैसे लौटा दिए, तो आरोपियों ने उसका विश्वास जीत लिया। 13 अगस्त 2025 को ऋषि पाल ने महिला को अपने दफ्तर बुलाया, जहाँ परमजीत और एक अज्ञात व्यक्ति पहले से मौजूद थे।



आरोपियों ने महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज़ पिला दी और दफ्तर के पीछे वाले कमरे में ले जाकर तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, दरिंदों ने उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। होश आने पर आरोपियों ने वीडियो वायरल करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देकर महिला से ब्लैंक चेक और स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।