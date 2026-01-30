Main Menu

Ludhiana : ट्रैफिक को सुधारने के लिए सड़क पर बिछा मौत का जाल, हरकत में आई पुलिस

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 30 Jan, 2026 11:31 PM

लुधियाना  : स्थानीय दुगरी नहर चौक में ट्रैफिक पुलिस द्वारा बनाई गई प्लास्टिक कोन की स्लोप के बीच किसी किसी शख्स द्वारा जानलेवा कंटीली तार लगाने का मामला सामने आया है। कंटीली तार के कारण शुक्रवार को कई लोग गिरकर घायल हुए, लेकिन बावजूद इसके किसी ने इसे हटाने का प्रयास नहीं किया। देर शाम मामला मीडिया में उछाला तो तुरंत से हटाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। 

बता दें कि दुगरी रोड पर नहर पुल से पीछे पुलिस विभाग द्वारा चौक में प्लास्टिक कोन की एक लेन बनाई गई है ताकि वहां से जाने वाला ट्रैफिक ना रुके। लेकिन दो पहिया वाहन चालक प्लास्टिक कोन के बीच में से ही अपने वाहन फंसा देते थे जिससे पीछे ट्रैफिक जाम लग रहा था। 
इसी बीच किसी ने बीती रात वहां पर लोहे की कंटीली तार लगा दी। इस कंटीली तार का प्रयोग किसी परिसर में अनाधिकृत दाखिले को रोकने के लिए होता है, सड़कों के लिए नहीं। सड़कों पर ऐसी तार लगाना वाहन चालकों के लिए जानलेवा है। सड़क पर कंटीली तार लगी होने के कारण कुछ लोगों के गिरकर घायल होने की सूचनाए भी सामने आई हैं।  इस संबंधी ट्रैफिक पुलिस की जोन इंचार्ज  सब इंस्पेक्टर सुनीता कौर का कहना है कि दिन के समय भारत नगर में चौक में धरने के कारण वहां व्यस्त रहे। दुगरी नहर पुल चौक में किसी शरारती तत्व द्वारा ऐसी कंटीली तार लगाई होगी। सूचना मिलने पर तार को तुरंत ही वहां से हटा दिया गया है।

