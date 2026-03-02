Punjab के दर्जनों इलाकों में Powercut, 7 घंटे बिजली रहेगी गुल

पावरकॉम के उप-मंडल अधिकारी मुकेरियां ने कहा है कि 3 मार्च को 66 के.वी. सब-स्टेशन मुकेरियां से चलते 11 के.वी. मॉडल टाऊन फीडर की जरूरी रिपेयर हेतु बिजली सप्लाई सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। इस कारण मॉडल टाऊन, गुड़िया शिवाला, बनिया मोहल्ला...

मुकेरियां (मुनीश): पावरकॉम के उप-मंडल अधिकारी मुकेरियां ने कहा है कि 3 मार्च को 66 के.वी. सब-स्टेशन मुकेरियां से चलते 11 के.वी. मॉडल टाऊन फीडर की जरूरी रिपेयर हेतु बिजली सप्लाई सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। इस कारण मॉडल टाऊन, गुड़िया शिवाला, बनिया मोहल्ला इत्यादि क्षेत्रों की बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।

नूरपुरबेदी (भंडारी) : अतिरिक्त सहायक अभियंता, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड उप कार्यालय तख्तगढ़ कुलविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 के.वी. झांडियां फीडर की आवश्यक मुरम्मत किए जाने तथा पेड़ों की कटाई को लेकर हासिल किए परमिट के तहत 3 मार्च, मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक धमाना, गरेवाल, नोधेमाजरा, नीली राजगिरी, गोलूमाजरा, जटवाहड़, झांडियां कलां, झांडियां खुर्द, टिब्बा नंगल, बालेवाल तथा ब्राह्मण माजरा आदि गांवों की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। चलते कार्य के कारण बिजली बंद रहने का समय कम या अधिक भी हो सकता है।