Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Urmila,Updated: 25 Jan, 2026 01:00 PM

breaking news punjab top 5 top 5

. पंजाब: ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, आने वाले दिनों में फिर बारिश के आसार

1. गणतंत्र दिवस के मद्देनजर Alert पर पुलिस,  शहर में चप्पे-चप्पे की ली जा रही तलाशी
गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आज धारीवाल थाने की पुलिस ने DSP कुलवंत मान की ....

2. पंजाब: ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, आने वाले दिनों में फिर बारिश के आसार
वर्ष का पहला महीना गुजरने को है और तड़के व शाम ढलते ही अब भी ठंड ने भी अपना ...

3. पुलिस को चकमा देकर चलती गाड़ी से कूदा आरोपी, हथकड़ी छुड़ाकर हुआ फरार!
जगराओं पुल के पास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस रिमांड पर लिया गया ...

4. रिश्ते शर्मसार: भतीजे ने बेरहमी से ताया को उतारा मौ/त के घाट
मोगा के कस्बा निहाल सिंह वाला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ...

और ये भी पढ़े

5. पुलिस नाका लगाकर कर रहा था वसूली, वीडियो बनानी शुरू की तो हुआ खुलासा
पिम्स अस्पताल के सामने मार्केट में कथित तौर पर नकली नाका लगाकर युवकों से अवैध ...

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!