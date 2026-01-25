31 minutes ago
15 hours ago
17 hours ago
20 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
4 days ago
5 days ago
Sunday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Urmila,Updated: 25 Jan, 2026 01:00 PM
. पंजाब: ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, आने वाले दिनों में फिर बारिश के आसार
1. गणतंत्र दिवस के मद्देनजर Alert पर पुलिस, शहर में चप्पे-चप्पे की ली जा रही तलाशी
गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आज धारीवाल थाने की पुलिस ने DSP कुलवंत मान की ....
2. पंजाब: ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, आने वाले दिनों में फिर बारिश के आसार
वर्ष का पहला महीना गुजरने को है और तड़के व शाम ढलते ही अब भी ठंड ने भी अपना ...
3. पुलिस को चकमा देकर चलती गाड़ी से कूदा आरोपी, हथकड़ी छुड़ाकर हुआ फरार!
जगराओं पुल के पास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस रिमांड पर लिया गया ...
4. रिश्ते शर्मसार: भतीजे ने बेरहमी से ताया को उतारा मौ/त के घाट
मोगा के कस्बा निहाल सिंह वाला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5. पुलिस नाका लगाकर कर रहा था वसूली, वीडियो बनानी शुरू की तो हुआ खुलासा
पिम्स अस्पताल के सामने मार्केट में कथित तौर पर नकली नाका लगाकर युवकों से अवैध ...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : सुबह-सुबह पार्षद की भाभी गिरफ्तार सहित पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : पढ़ें अब तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab में आज : बड़े अफसरों के तबादले तो वहीं फिर बिगड़ेगा मौसम, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : राजनीति में हलचल तो वहीं हिरासत में BJP के बड़े लीडर, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : राजा वड़िंग और चन्नी में वार-पलटवार तो वहीं लुधियाना में हुआ शिफ्ट CBSE रीजनल ऑफिस,...
Punjab में आज : आतिशी FIR पर सुखपाल खैहरा का हमला तो वहीं अकाली दल ने घेरी आम आदमी पार्टी, पढ़ें ...
Punjab में आज : राणा बलाचौरिया ह'त्याकांड के शूटर गिरफ्तार तो वहीं मां के भक्तों के लिए खुशखबरी,...
USD $
25/01/2026 14:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
20.0
Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आज किसी नई योजना पर काम कर सकते हैं। घर में किसी मेहमान के आने से रौनक बढ़ेगी।
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य की...
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। कोई नई स्किल या कोर्स सीखने का मन बना सकते हैं। बिज़नेस के दौरान किसी वरिष्ठ से मुलाकात हो सकती है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज आपका व्यवहार लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। रुके हुए कामों को पूरा करने में जीवनसाथी से सहयोग मिल सकता है। कामकाज में तेज़ी आ सकती है।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। मेहमानों के आने से घर में रौनक का माहौल रहेगा। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। आज आप अपने करियर को लेकर नया कदम बढ़ा सकते हैं। जीवनसाथी से चल रहे विवाद का अंत हो सकता है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। लंबे समय से रुके कामों में अचानक तेजी आ सकती है। रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कामकाज के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। परिवार के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। आज किसी जरूरत का समाधान हो सकता है।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में शत्रु आपके खिलाफ कोई...
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। काम में कोई अनोखा आइडिया सफलता दिला सकता है। रिश्तों में मधुरता आएगी।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes