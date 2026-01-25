गणतंत्र दिवस के मद्देनजर Alert पर पुलिस,  शहर में चप्पे-चप्पे की ली जा रही तलाशी

गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आज धारीवाल थाने की पुलिस ने DSP कुलवंत मान की लीडरशिप में स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया): गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आज धारीवाल थाने की पुलिस ने DSP कुलवंत मान की लीडरशिप में स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया। इस मौके पर SHO धारीवाल थाने की इंस्पेक्टर मैडम दीपिका के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी।

पुलिस ने सबसे पहले धारीवाल बस स्टैंड पर बसों को रुकवाकर बसों में बैठे यात्रियों और उनके बैग की तलाशी ली। इसके बाद आने-जाने वाली कारों और मोटरसाइकिलों को भी रोककर चेकिंग अभियान शुरू किया गया। इसके बाद DSP कुलवंत मान भारी पुलिस फोर्स के साथ धारीवाल रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन के आसपास घूम रहे कुछ संदिग्ध युवकों को घेरकर उनसे अच्छी तरह पूछताछ की और उनकी तलाशी ली।

पुलिस कर्मियों ने रेलवे स्टेशन के डस्टबिन की भी तलाशी ली। पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर बैठे कुछ यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली। बातचीत के दौरान डीएसपी कुलवंत मान ने बताया कि माननीय एसएसपी गुरदासपुर के निर्देश पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए धारीवाल शहर व क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।

