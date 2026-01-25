Main Menu

गणतंत्र दिवस के मद्देनजर Alert पर पुलिस,  शहर में चप्पे-चप्पे की ली जा रही तलाशी

Edited By Urmila,Updated: 25 Jan, 2026 12:03 PM

police on alert in view of republic day

गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आज धारीवाल थाने की पुलिस ने DSP कुलवंत मान की लीडरशिप में स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया): गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आज धारीवाल थाने की पुलिस ने DSP कुलवंत मान की लीडरशिप में स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया। इस मौके पर SHO धारीवाल थाने की इंस्पेक्टर मैडम दीपिका के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी।

Republic Day

पुलिस ने सबसे पहले धारीवाल बस स्टैंड पर बसों को रुकवाकर बसों में बैठे यात्रियों और उनके बैग की तलाशी ली। इसके बाद आने-जाने वाली कारों और मोटरसाइकिलों को भी रोककर चेकिंग अभियान शुरू किया गया।  इसके बाद DSP कुलवंत मान भारी पुलिस फोर्स के साथ धारीवाल रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन के आसपास घूम रहे कुछ संदिग्ध युवकों को घेरकर उनसे अच्छी तरह पूछताछ की और उनकी तलाशी ली।

police checking

और ये भी पढ़े

पुलिस कर्मियों ने रेलवे स्टेशन के डस्टबिन की भी तलाशी ली। पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर बैठे कुछ यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली। बातचीत के दौरान डीएसपी कुलवंत मान ने बताया कि माननीय एसएसपी गुरदासपुर के निर्देश पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए धारीवाल शहर व क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।

