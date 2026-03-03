AI ने मौसम की भविष्यवाणी में लाई बड़ी क्रांती, खेतीबाड़ी के लिए भी हो रही वरदान साबित

आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटैलिजैंस (ए.आई.) मानव जीवन और दैनिक कामकाज को हर पहलू से प्रभावित कर रही है।

गुरदासपुर (हरमन): आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटैलिजैंस (ए.आई.) मानव जीवन और दैनिक कामकाज को हर पहलू से प्रभावित कर रही है। उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा के बाद अब कृषि क्षेत्र में भी ए.आई. की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। विशेषकर मौसम की भविष्यवाणी में इस तकनीक के प्रयोग ने किसानों और नीति निर्धारकों के लिए नई संभावनाएं खोल दी हैं। मौसम की सही और समय-समय पर भविष्यवाणी कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में ए.आई. क्रांतिकारी बदलाव ला रही है।

विशेषज्ञों द्वारा मौसम का सटीक अनुमान लगाने के लिए अब इसका उपयोग किया जाने लगा है। विशेषज्ञों से एकत्रित जानकारी के अनुसार पुराने समय में मौसम का अनुमान पौधों, पक्षियों और जानवरों के व्यवहार से लगाया जाता था। बाद में संख्यात्मक मौसम भविष्यवाणी मॉडल और सुपर कम्प्यूटर आए, जिन्होंने वैज्ञानिक आधार दिया। लेकिन यह प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी रही। अब ए.आई. आधारित प्रणालियां सैटेलाइट, डॉप्लर रडार, मौसमी स्टेशनों और सैंसरों से प्राप्त बड़े डेटा सेटों का तेजी से विश्लेषण करके कम समय में अधिक सटीक परिणाम दे रही हैं।

मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तकनीकें पिछले लंबे समय के डेटा में से पैटर्न पहचान कर आने वाले दिनों के तापमान, वर्षा और हवा की स्थिति के बारे में अनुमान तैयार करती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ए.आई. 0 से 6 घंटे तक की बहुत ही छोटे समय की भविष्यवाणी (नाऊकास्टिंग) में विशेष लाभदायक साबित हो रही है। इससे अचानक आने वाली गरज-चमक वाली बारिश, बाढ़ या तेज आंधियों के बारे में पहले चेतावनी मिल सकती है।

इसके अलावा, 5 से 10 दिनों की मध्यम अवधि और 10 दिनों से अधिक के लंबे समय के अनुमानों में भी ए.आई. की सहायता से तापमान की लहरों, सर्दी-गर्मी के रुझान और सूखे की स्थिति के बारे में अधिक सटीक जानकारी प्राप्त हो रही है। कृषि के कार्यों जैसे बिजाई, सिंचाई और कीटनाशक छिड़काव की योजना बनाने में यह डेटा बहुत लाभकारी साबित हो रहा है।

तूफान, बाढ़ और अन्य चरम मौसमी घटनाओं की तीव्रता और दिशा के बारे में भी ए.आई. एल्गोरिदम बड़े डेटा सेटों का विश्लेषण करके आगाह कर सकते हैं। इससे इमरजेंसी सेवाओं और प्रशासन को पहले तैयारी करने का मौका मिलता है और आर्थिक नुकसान घटाया जा सकता है। ए.आई. से मौसम की भविष्यवाणी में सटीकता और तेजी दोनों में सुधार आया है। समय पर चेतावनी प्रणाली मजबूत हुई है और अनिश्चितता को मापने की क्षमता बढ़ी है। इससे जोखिम मूल्यांकन और निर्णय लेने की प्रक्रिया और मजबूत बनती है।

हालांकि, डेटा की गुणवत्ता, उच्च कम्प्यूटिंग संसाधनों की आवश्यकता, मॉडलों की व्याख्यात्मकता और डेटा सुरक्षा जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ए.आई. पूरी तरह से पारंपरिक मौसमी मॉडलों का विकल्प नहीं बनेगी, बल्कि यह मानवीय विशेषज्ञता के साथ मिलकर काम करेगी। कुल मिलाकर, आर्टिफिशियल इंटैलिजैंस कृषि और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में एक नए दौर की शुरूआत कर रही है। जहां किसान मौसम के अनुमान पर निर्भर करते हैं, वहीं ए.आई. आधारित सही और समय-समय पर जानकारी भविष्य में फसलों की पैदावार और आर्थिक स्थिरता के लिए मजबूत आधार साबित हो सकती है।

