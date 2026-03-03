47 minutes ago
5 hours ago
6 hours ago
19 hours ago
21 hours ago
22 hours ago
23 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
Tuesday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab top-5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 03 Mar, 2026 01:04 PM
पंजाब में कल यानी 4 मार्च को सरकारी अवकाश घोषित किया गया है..
1) पंजाब में बुधवार को सरकारी छुट्टी का ऐलान, स्कूल-कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद
पंजाब में कल यानी 4 मार्च को सरकारी अवकाश घोषित किया गया है..
2) Amritsar : युवक की बेरहमी से ह'त्या, हैरान कर देने वाली है वजह
थाना सदर के अधीन आशियाना कालोनी में एक युवक की लोहे की राड से निर्मम हत्या कर ..
3) AI ने मौसम की भविष्यवाणी में लाई बड़ी क्रांती, खेतीबाड़ी के लिए भी हो रही वरदान साबित
आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटैलिजैंस (ए.आई.) मानव जीवन और..
4) Iran-Israel War: पंजाब का नवविवाहित जोड़ा दुबई में फंसा, भावुक हुआ परिवार
मानसा के सरदूलगढ़ का एक नवविवाहित जोड़ा इज़राइल-ईरान..
5) Punjab में Mining के लिए लाखों की जा रही मंथली, BJP नेता अश्विनी शर्मा ने सार्वजनिक किया SDO का लिखा पत्र
पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता Ashwani Sharma ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी सरका...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 10: पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : जानें मौसम का हाल तो वहीं परीक्षाएं होने से पहले बड़ी अपडेट, पढ़ें Top
USD $
03/03/2026 14:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज उत्साह के साथ शुरुआत करेंगे। काम में तेजी दिखेगी और कोई महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरा होगा। परिवार के साथ तालमेल बेहतर रहेगा।
वृष राशि वालों आज सोच-समझकर लिया गया फैसला लाभ देगा। व्यापार में स्थिर प्रगति के संकेत हैं। घर में किसी प्रियजन के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
कर्क राशि वालों आज भावनाओं को नियंत्रित रखना जरूरी होगा। परिवार में किसी विषय पर गंभीर चर्चा हो सकती है। व्यापार में धैर्य से काम लेना लाभकारी रहेगा।
सिंह राशि वालों आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। नौकरी या बिजनेस में नई संभावना सामने आएगी। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा...
कन्या राशि वालों आज योजनाओं को अमल में लाने का समय है। कामकाज में ध्यान केंद्रित रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। सिर या आंखों में हल्की परेशानी हो सकती...
तुला राशि वालों आज संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। किसी करीबी से दिल की बात साझा कर सकते हैं।
वृश्चिक राशि वालों आज गहराई से सोचकर निर्णय लें। व्यापार में नई डील लाभदायक हो सकती है। घर का माहौल शांत रहेगा। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
धनु राशि वालों आज उत्साह और नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। नौकरी में प्रगति के संकेत हैं। परिवार के साथ हंसी-खुशी का समय बीतेगा। भविष्य की योजना बनाने का...
मकर राशि वालों आज जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। काम में अनुशासन जरूरी रहेगा। परिवार के बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा।
कुंभ राशि वालों आज नए विचार मन में आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में बदलाव का अवसर मिल सकता है। मित्रों के साथ से मन प्रसन्न रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी।
मीन राशि वालों आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा। व्यापार में नई दिशा मिलेगी। प्रेमी के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes