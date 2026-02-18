Main Menu

Punjab Top 10: पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kamini,Updated: 18 Feb, 2026 05:01 PM

पंजाब के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आने वाले दिनों को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की है।

1. पंजाब के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी
पंजाब के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आने वाले दिनों को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की है...

2. मैं बारिश कर दूं पैसों की...दूल्हे ने दुल्हन पर वार दिए करोड़ों रुपए! शादी की Video ने मचाया धमाल
पंजाब में एक अनोखी शादी देखने को मिली है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ये अनोखी शादी तरन तारन जिले...

3. "Zomato की तरह पंजाब में घर-घर मिल रहा नशा", प्रताप सिंह बाजवा का मान सरकार पर बड़ा हमला
पंजाब में नशे की गंभीर स्थिति को लेकर विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है...

4. डेरा ब्यास मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने खींची मर्यादा रेखा! फोटो पर बैन, नेताओं को मैसेज
पंजाब के सामाजिक-राजनीतिक ढांचे में डेरों की भूमिका हमेशा से प्रभावशाली रही है। ऐसे में डेरा ब्यास मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों...

5. पंजाब पुलिस ने किसानों पर छोड़े आंसू गैस के गोले, माहौल गर्माया, Highway जाम
भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा के आह्वान पर बठिंडा स्थित डिप्टी कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने जा रहे किसानों और पुलिस...

6. 4 साल बाद शिक्षा मंत्री बैस को आई पंजाब के स्कूलों की याद, सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर लगाई Class
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा माछीवाड़ा साहिब के सरकारी स्कूलों के 'अचानक दौरे' के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट...

7. Jalandhar में पुलिस व शूटर में Encounter, दोनों तरफ चली ताबड़तोड़ फायरिंग
जिला जालंधर में पुलिस और शूटर में एनकाउंटर की सूचना प्राप्त हुई है। मामला फोलड़ीवाल इलाके से सामने आया है जहां पुलिस ने बड़ी...

8. अमृतसर कस्टम की बड़ी कार्रवाई! लाखों रुपये की विदेशी सिगरेटें की गई नष्ट
कस्टम विभाग की टीम ने अलग-अलग केसों में तस्करी के जरिए अमृतसर आई 67.83 लाख रुपये विदेशी सिगरेटों को नियमों के अनुसार...

9. CM मान ने Australia में खरीदी 2500 एकड़ जमीन! सुखबीर बादल के बयान ने मचाई हलचल
शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया...

10. Punjab: घर में घुसकर युवक पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, सदमे में परिवार
पंजाब में आए दिन गोलियां चलने की वारदात सामने आ रही हैं। इसी बीच संगरूर में हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर एक युवक की...

