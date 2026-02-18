just now
33 minutes ago
1 hour ago
2 hours ago
3 hours ago
4 hours ago
5 hours ago
7 hours ago
9 hours ago
22 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
Wednesday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab Top 10: पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Edited By Kamini,Updated: 18 Feb, 2026 05:01 PM
पंजाब के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आने वाले दिनों को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की है।
1. पंजाब के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी
पंजाब के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आने वाले दिनों को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की है...
2. मैं बारिश कर दूं पैसों की...दूल्हे ने दुल्हन पर वार दिए करोड़ों रुपए! शादी की Video ने मचाया धमाल
पंजाब में एक अनोखी शादी देखने को मिली है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ये अनोखी शादी तरन तारन जिले...
3. "Zomato की तरह पंजाब में घर-घर मिल रहा नशा", प्रताप सिंह बाजवा का मान सरकार पर बड़ा हमला
पंजाब में नशे की गंभीर स्थिति को लेकर विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है...
4. डेरा ब्यास मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने खींची मर्यादा रेखा! फोटो पर बैन, नेताओं को मैसेज
पंजाब के सामाजिक-राजनीतिक ढांचे में डेरों की भूमिका हमेशा से प्रभावशाली रही है। ऐसे में डेरा ब्यास मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों...
Top-10: पंजाब में फिर गरमाई सियासत के साथ पढ़ें बारिश की ताजा अपडेट, 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab के कई सारे इलाकों में बिजली रहेगी गुल, 6 घंटे Powercut
पंजाब में मौसम का बड़ा बदलाव, विभाग ने 13 फरवरी तक बारिश को लेकर दिए ये संकेत
5. पंजाब पुलिस ने किसानों पर छोड़े आंसू गैस के गोले, माहौल गर्माया, Highway जाम
भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा के आह्वान पर बठिंडा स्थित डिप्टी कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने जा रहे किसानों और पुलिस...
6. 4 साल बाद शिक्षा मंत्री बैस को आई पंजाब के स्कूलों की याद, सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर लगाई Class
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा माछीवाड़ा साहिब के सरकारी स्कूलों के 'अचानक दौरे' के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट...
7. Jalandhar में पुलिस व शूटर में Encounter, दोनों तरफ चली ताबड़तोड़ फायरिंग
जिला जालंधर में पुलिस और शूटर में एनकाउंटर की सूचना प्राप्त हुई है। मामला फोलड़ीवाल इलाके से सामने आया है जहां पुलिस ने बड़ी...
8. अमृतसर कस्टम की बड़ी कार्रवाई! लाखों रुपये की विदेशी सिगरेटें की गई नष्ट
कस्टम विभाग की टीम ने अलग-अलग केसों में तस्करी के जरिए अमृतसर आई 67.83 लाख रुपये विदेशी सिगरेटों को नियमों के अनुसार...
9. CM मान ने Australia में खरीदी 2500 एकड़ जमीन! सुखबीर बादल के बयान ने मचाई हलचल
शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया...
10. Punjab: घर में घुसकर युवक पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, सदमे में परिवार
पंजाब में आए दिन गोलियां चलने की वारदात सामने आ रही हैं। इसी बीच संगरूर में हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर एक युवक की...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
Punjab : सुबह-सुबह बड़ा हादसा! AAP रैली में तैनात पुलिसवालों को बस ने मारी टक्कर
Punjab: नकली पुलिस बनाकर लूट, जबरन गाड़ी में बिठा किया अगवा और फिर....
पंजाब का Health Card Fail! NGO वर्कर ने Live होकर पंजाब सरकार पर उठाए सवाल
भारत बंद का पंजाब पर असर: Jalandhar, Ludhiana, Amritsar सहित कई जिलों में सेवाएं प्रभावित
पंजाब पुलिस के ASI की बेटी की हरकत ने उड़ाए सब के होश, जानें पूरा मामला
Dera Beas संगत के लिए खुशखबरी! ब्यास से चलने जा रही यह स्पैशल Train
मोगा में सरेआम फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली
AAP की रैली में 890 सरकारी बसें! सफर करने वाले लोग हो रहे परेशान
चोरी के मोटरसाइकिल सहित एक काबू, एक फरार
नशा तस्करों पर पंजाब पुलिस का शिकंजा, 11 आरोपी गिरफ्तार
USD $
18/02/2026 18:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। युवा किसी नए कार्य की शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा
वृष राशि वालों आज का दिन संतुलित और शुभ रहेगा। बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। किसी प्रिय व्यक्ति से अचानक मुलाकात होने की संभावना है।
मिथुन राशि वालों आज का दिन उत्साह से भरा रह सकता है। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं। परिवार में किसी छोटे समारोह या आयोजन की योजना...
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज नए लोगों से संपर्क बढ़ने के योग बन रहे हैं, खासकर कार्य से जुड़ी मीटिंग्स में।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। व्यापार से जुड़े मामलों में सावधानी रखना आवश्यक है। जीवनसाथी के साथ चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।
कन्या राशि वालों आज का दिन सामान्य गति से आगे बढ़ेगा। नौकरी करने वालों पर काम का दबाव बढ़ सकता है।
तुला राशि वालों आज का दिन सुखद परिणाम देने वाला है। मित्रों के साथ पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं। परिवार में नए सदस्य के आने की संभावना है।
वृश्चिक राशि वालों आज संयम और धैर्य बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों में चल रही दूरी खत्म हो...
धनु राशि वालों आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कार्यस्थल पर कुछ लोग आपके खिलाफ माहौल बना सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। विद्यार्थियों का प्रदर्शन...
मकर राशि वालों आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। युवाओं को अपने लक्ष्य पाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। कानूनी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। व्यापारी अपने व्यवसाय का विस्तार करने की...
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। युवाओं को मनचाहा कार्य मिलने के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का उचित फल मिल सकता है।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes