  • डेरा ब्यास मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने खींची मर्यादा रेखा! फोटो पर बैन, नेताओं को मैसेज

Edited By Urmila,Updated: 18 Feb, 2026 01:02 PM

पंजाब के सामाजिक-राजनीतिक ढांचे में डेरों की भूमिका हमेशा से प्रभावशाली रही है। ऐसे में डेरा ब्यास मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों का राजनीतिक नेताओं के साथ पब्लिक फोटो खिंचवाने से दूरी बनाने का फैसला आम नहीं माना जा रहा है।

जालंधर : पंजाब के सामाजिक-राजनीतिक ढांचे में डेरों की भूमिका हमेशा से प्रभावशाली रही है। ऐसे में डेरा ब्यास मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों का राजनीतिक नेताओं के साथ पब्लिक फोटो खिंचवाने से दूरी बनाने का फैसला आम नहीं माना जा रहा है। बाबा गुरिंदर सिंह द्वारा लिए गए इस फैसले को एक सांकेतिक कदम और एक रणनीतिक मैसेज दोनों के तौर पर देखा जा रहा है।

कई सालों से राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास न सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र रहा है, बल्कि अपने बड़े पैरोकारों की वजह से सामाजिक प्रभाव का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। जैसे-जैसे चुनाव का मौसम नजदीक आता है, अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के दौरे बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के बड़े नेताओं तक, मीटिंग की तस्वीरों को अक्सर राजनीतिक मैसेज के तौर पर देखा जाता है। तस्वीरें सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं बल्कि इशारा भी करती हैं, समीकरण बनाती हैं और राजनीतिक चर्चाओं का मार्गदर्शन करती हैं।

पंजाब के कई बड़े नेता, जिनमें रक्षा मंत्री भी शामिल हैं, समय-समय पर डेरा ब्यास आते रहे हैं। हर मीटिंग की तस्वीरें हेडलाइन बनीं, और पॉलिटिकल सर्कल में अक्सर उनके मतलब निकाले गए। ऐसे में, अब तस्वीरों में जो ब्रेक है, उससे साफ पता चलता है कि डेरा अपनी आध्यात्मिक पहचान को किसी भी पॉलिटिकल मतलब से अलग रखना चाहता है।

हाल ही में कई तस्वीरें वायरल हुई हैं

दरअसल, जैसे-जैसे पंजाब में चुनाव का माहौल बन रहा है, डेरों की एक्टिविटी और नेताओं के साथ मीटिंग चर्चा का विषय बन रही हैं। ऐसे समय में, तस्वीरें न लेने के फैसले को चुनावी अटकलों को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यह बातचीत खत्म करने का संकेत नहीं हो सकता है, बल्कि पब्लिक प्रतीकात्मकता को कंट्रोल करने की एक रणनीति हो सकती है। इससे पॉलिटिकल पार्टियों को खुले समर्थन के सिग्नल मिलने की संभावना कम हो जाएगी, जबकि डेरा सपोर्टर्स के बीच एक निष्पक्ष इमेज मजबूत होगी।

बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों का सोशल सरगर्मियां भी हाल के महीनों में खबरों में रही है। अलग-अलग पॉलिटिकल और सोशल हस्तियों के साथ उनकी मीटिंग की तस्वीरें वायरल होने के बाद पॉलिटिकल अटकलें तेज हो गईं। गवर्नर के साथ ड्रग्स के खिलाफ पैदल मार्च से लेकर कई नेताओं के साथ पब्लिक में मौजूदगी तक, हर तस्वीर को एक संभावित पॉलिटिकल संकेत के तौर पर देखा गया।

संतुलित इमेज बनाए रखने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी

पब्लिक इमेज से दूरी को अब एक संतुलित कार्य के तौर पर देखा जा रहा है। विशलेषकों का एक ग्रुप इसे एक सिद्धांतक फैसला कहता है, जिसमें आध्यात्मिक और पॉलिटिक्स के बीच एक साफ लाइन खींचने की कोशिश। दूसरा ग्रुप इसे बदलते पॉलिटिकल माहौल में एक संतुलित अक्श बनाए रखने की एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी के तौर पर देखता है। हो सकता है कि यह फैसला दोनों पहलुओं को मिलाता है। साफ है, यह कदम सिर्फ कैमरों से खुद को दूर रखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पब्लिक मैसेज है – सच और पॉलिटिक्स की सीमाएं अलग-अलग होती हैं। पॉलिटिकल ग्रुप यह देखने में दिलचस्पी रखेगा कि आने वाले इलेक्शन दौरे के दौरान यह मर्यादा को कैसे बनाए रखा जाता है। हालांकि पंजाब की पॉलिटिक्स में यह बदलाव सुखम लग सकता है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव दूर तक हो सकता है।

