Top-10: पंजाब में फिर गरमाई सियासत के साथ पढ़ें बारिश की ताजा अपडेट, 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Edited By Kamini,Updated: 04 Feb, 2026 04:58 PM
संसद के बाहर आज एक बार फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई।
1. पुराना यार... हुण गद्दार! संसद के बाहर राहुल-रवनीत बिट्टू में तीखी बहस
2. क्यों राहुल गांधी के साथ नहीं मिलाया हाथ...मीडिया के सामने बिट्टू का गांधी परिवार पर हमला
केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। संसद के बाहर राहुल गांधी द्वारा उन्हें ‘गद्दार’ कहने...
3. पंजाब में कल के लिए हो गया बड़ा ऐलान, राज्य सरकार को दी सख्त चेतावनी
किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किसान-मज़दूर संघर्ष कमेटी ने एक बार फिर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है...
4. Punjab: बच्चों से भरी स्कूल बस हादसे का शिकार, Race लगा रहे थे ड्राईवर!
दीनानगर–बहरामपुर रोड पर दीनानगर के एक नामी निजी स्कूल की बस असंतुलित होकर अचानक सड़क किनारे बनी एक दीवार से ....
शर्मनाक! सरेआम नशे का सेवन करती दिखीं महिला, 10 रुपये के नोट की पाइप बनाकर...
लूटपाट की योजना बना रहे गिरोह का पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार
पंजाब पुलिस का ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा, 500 से अधिक स्थानों पर छापेमारी
5. पंजाब में बारिश को लेकर आई नई Update, 15 जिलों के लिए अलर्ट जारी
पंजाब में एक बार फिर धुंध का असर दिखाई दे रहा है। आज सुबह राज्य के खुले इलाकों में धुंध के कारण आवाजाही प्रभावित रही। मौसम...
6. Punjab सरकार इकट्ठा कर रही लोगों का Personal Data, खैहरा ने PM से लगाई दखल की गुहार
कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा ने पंजाब में प्रशासनिक मशीनरी का के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए तुरन्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से...
7. आतिशी वीडियो मामला: पंजाब पुलिस के खिलाफ कपिल मिश्रा ने दिया नोटिस
दिल्ली विधानसभा में जारी सियासी घमासान अब संवैधानिक टकराव में तबदील हो गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने...
8. Hotel में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस की Raid से मची भगदड़, 7 लड़कियां...
एक होटल में देह व्यापार का घिनौना मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार जीरकपुर-पंचकूला रोड पर मौजूद एक होटल में...
9. Chandigarh से हिमाचल जाना होगा पहले से बेहद आसान, Route हो रहा फोर लेन
हिमाचल प्रदेश के प्रमुख धार्मिक माता चिंतपूर्णी, ज्वालाजी मंदिर और पर्यटन स्थलों की ओर सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर ...
10. रवनीत बिट्टू पर टिप्पणी के बाद गरमाई सियासत, अश्वनी शर्मा ने राहुल गांधी को घेरा
पंजाब BJP कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों...
पंजाब में आम आदमी पार्टी का असली चेहरा आया सामने, सवालों के घेरे में शिक्षा प्रणाली
BSF ने तस्करों पर की फायरिंग, हथियार और हेरोइन की बड़ी खेप बरामद
ऑपरेशन प्रहार’ के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 36 घंटे में 45 गैंगस्टर गिरफ्तार
मेष राशि वालों आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जल्दबाजी में...
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहेगा। ऑफिस में अपने काम से काम रखें, गॉसिप से बचें। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, उपहार मिल सकता है।
मिथुन राशि वालों आज आपकी क्रिएटिविटी चरम पर रहेगी। नए व्यापारिक सौदे लाभदायक साबित होंगे। लव लाइफ में थोड़ी गलतफहमियां हो सकती हैं, बातचीत से समाधान...
कर्क राशि वालों आज परिवार के साथ समय बिताना आपको सुकून देगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा
सिंह राशि वालों आज आपको अपनी मेहनत का मीठा फल मिलेगा। बिजनेस में नए अवसर प्राप्त होंगे। लव पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता...
कन्या राशि वालों आज खर्चों में अधिकता रहेगी, बजट बनाकर चलें। नौकरी में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें। पार्टनर के साथ पुरानी यादें ताजा होंगी।
तुला राशि वालों आज आपका भाग्य साथ देगा। रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे। घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी...
वृश्चिक राशि वालों आज ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। अचानक यात्रा के योग बन रहे हैं। पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें, बहस से बचें।
धनु राशि वालों आज आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। छात्र ग्रुप स्टडी से...
मकर राशि वालों आज करियर में बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। पार्टनर के साथ डिनर पर जा सकते हैं।
कुंभ राशि वालों आज लेन-देन के मामलों में सतर्क रहें। बिजनेस पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखें। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है।
मीन राशि वालों आज मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा निखरेगी। लव लाइफ में नयापन महसूस करेंगे। कॉमर्स और आर्ट्स के छात्रों को अच्छे...
