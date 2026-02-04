Main Menu

  • Top-10: पंजाब में फिर गरमाई सियासत के साथ पढ़ें बारिश की ताजा अपडेट, 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kamini,Updated: 04 Feb, 2026 04:58 PM

punjab top 10

संसद के बाहर आज एक बार फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई।

1. पुराना यार... हुण गद्दार! संसद के बाहर राहुल-रवनीत बिट्टू में तीखी बहस
संसद के बाहर आज एक बार फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई। यह विवाद उस ...

2. क्यों राहुल गांधी के साथ नहीं मिलाया हाथ...मीडिया के सामने बिट्टू का गांधी परिवार पर हमला
केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। संसद के बाहर राहुल गांधी द्वारा उन्हें ‘गद्दार’ कहने...

3. पंजाब में कल के लिए हो गया बड़ा ऐलान, राज्य सरकार को दी सख्त चेतावनी
किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किसान-मज़दूर संघर्ष कमेटी ने एक बार फिर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है...

4. Punjab: बच्चों से भरी स्कूल बस हादसे का शिकार, Race लगा रहे थे ड्राईवर!
दीनानगर–बहरामपुर रोड पर दीनानगर के एक नामी निजी स्कूल की बस असंतुलित होकर अचानक सड़क किनारे बनी एक दीवार से ....

और ये भी पढ़े

5. पंजाब में बारिश को लेकर आई नई Update, 15 जिलों के लिए अलर्ट जारी
पंजाब में एक बार फिर धुंध का असर दिखाई दे रहा है। आज सुबह राज्य के खुले इलाकों में धुंध के कारण आवाजाही प्रभावित रही। मौसम...

6. Punjab सरकार इकट्ठा कर रही लोगों का Personal Data, खैहरा ने PM से लगाई दखल की गुहार
कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा ने पंजाब में प्रशासनिक मशीनरी का के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए तुरन्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से...

7. आतिशी वीडियो मामला: पंजाब पुलिस के खिलाफ कपिल मिश्रा ने दिया नोटिस
दिल्ली विधानसभा में जारी सियासी घमासान अब संवैधानिक टकराव में तबदील हो गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने...

8. Hotel में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस की Raid से मची भगदड़, 7 लड़कियां...
एक होटल में देह व्यापार का घिनौना मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार जीरकपुर-पंचकूला रोड पर मौजूद एक होटल में...

9. Chandigarh से हिमाचल जाना होगा पहले से बेहद आसान, Route हो रहा फोर लेन
हिमाचल प्रदेश के प्रमुख धार्मिक माता चिंतपूर्णी, ज्वालाजी मंदिर और पर्यटन स्थलों की ओर सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर ...

10. रवनीत बिट्टू पर टिप्पणी के बाद गरमाई सियासत, अश्वनी शर्मा ने राहुल गांधी को घेरा
पंजाब BJP कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों...

