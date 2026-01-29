BSF ने तस्करों पर की फायरिंग, हथियार और हेरोइन की बड़ी खेप बरामद

काउंटर इंटेलिजेंस फरीदकोट और बीएसएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सीमा पार से की जा ...

चंडीगढ़/फरीदकोट: काउंटर इंटेलिजेंस फरीदकोट और बीएसएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सीमा पार से की जा रही तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। यह कार्रवाई थाना सदर फाजिल्का के अधीन आते गांव तेजा रहेला इलाके में की गई। इस दौरान बीएसएफ जवानों ने तस्करों पर फायरिंग भी की।

पुलिस द्वारा सांझा की गई जानकारी के अनुसार पाकिस्तान स्थित तस्करों ने जीरो लाइन पार कर रात के समय घनी धुंध का फायदा उठाते हुए भारतीय क्षेत्र में हथियार और नशीले पदार्थ भेजने की कोशिश की। सतर्क बीएसएफ जवानों ने इस घुसपैठ को रोकने के लिए कई राउंड फायर किए, जिसके बाद इलाके में संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक गफ्फर सिक्योरिटी पिस्टल (एमपी-5 प्रकार), 20 पिस्तौल, 39 मैगजीन, 9 एमएम के 310 जिंदा कारतूस, दो बैकपैक और 2.160 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहन जांच कर रही हैं और इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है।

