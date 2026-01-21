Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब पुलिस का ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा, 500 से अधिक स्थानों पर छापेमारी

पंजाब पुलिस का ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा, 500 से अधिक स्थानों पर छापेमारी

Edited By VANSH Sharma,Updated: 21 Jan, 2026 08:51 PM

punjab police crack down on fake travel agents

पंजाब पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत गैंगस्टरों, नशा तस्करों और अन्य आपराधिक तत्वों के खिलाफ बड़े स्तर पर की गई कार्रवाई के बाद अब पुलिस का अगला निशाना फर्जी ट्रैवल एजेंट बने हैं।

फरीदकोट (राजन): पंजाब पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत गैंगस्टरों, नशा तस्करों और अन्य आपराधिक तत्वों के खिलाफ बड़े स्तर पर की गई कार्रवाई के बाद अब पुलिस का अगला निशाना फर्जी ट्रैवल एजेंट बने हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए डीआईजी फरीदकोट रेंज निलंबरी जगादले ने बताया कि फर्जी ट्रैवल एजेंट विदेश भेजने के नाम पर भोले-भाले लोगों से ठगी कर रहे हैं, जबकि मानव तस्करी से जुड़े कई गंभीर मामले भी सामने आ चुके हैं।

उन्होंने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत फरीदकोट पुलिस रेंज के अंतर्गत आने वाले तीन जिलों मोगा, फरीदकोट और श्री मुक्तसर साहिब में 1100 से अधिक पुलिस कर्मियों की टीमें बनाकर 500 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा अवैध शराब, नशीले पदार्थ, हेरोइन और गैर-कानूनी हथियार भी बरामद किए गए।

डीआईजी ने कहा कि पंजाब पुलिस का उद्देश्य प्रदेश में आपराधिक नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करना है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि अपराध के रास्ते पर चलने का अंजाम केवल जेल की सलाखों के पीछे जाना या मौत होता है, जबकि अपराध की दुनिया छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने वालों के प्रति पुलिस नरमी का रवैया अपनाएगी।

और ये भी पढ़े

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि विदेश भेजने के नाम पर लोगों के साथ हो रही ठगी पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

डीआईजी फरीदकोट रेंज निलंबरी जगादले ने कहा कि ऑपरेशन प्रहार के तहत आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है और इस अभियान के अगले चरण में फर्जी ट्रैवल एजेंटों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!