शर्मनाक! सरेआम नशे का सेवन करती दिखीं महिला, 10 रुपये के नोट की पाइप बनाकर...

फरीदकोट (राजन): थाना सिटी-2 फरीदकोट की पुलिस ने नशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक महिला को नशा सेवन करते हुए काबू किया है।



पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एस.आई. गुरमीत सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त व चेकिंग के दौरान टी-प्वाइंट सादिक रोड, फरीदकोट के पास पहुंचे। इस दौरान मेडिकल की दीवार के पास एक युवती संदिग्ध हालत में बैठी दिखाई दी, जो सिल्वर पन्नी के नीचे लाइटर से आग जलाकर 10 रुपये के नोट की पाइप बनाकर नशा सेवन कर रही थी।

महिला पुलिस कर्मी की मौजूदगी में उसे काबू किया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक लाइटर, सिल्वर पन्नी और जला हुआ 10 रुपये का नोट बरामद किया गया। काबू की गई महिला की पहचान गगनदीप कौर निवासी बाबा दीप सिंह नगर, जिला बठिंडा के रूप में हुई है। इस संबंध में थाना सिटी फरीदकोट में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।