धर्म/कुंडली
नारी
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 24 Feb, 2026 12:57 PM
गुरदासपुर से लोकसभा सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने देर रात थानों और पुलिस नाकों...
1) डेरा बाबा नानक में देर रात MP रंधावा का छापा, बंद रास्तों पर पुलिस की लगाई क्लास
गुरदासपुर से लोकसभा सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने देर रात थानों और पुलिस नाकों...
2) Punjab में महंगी होगी शराब! पियक्कड़ों को बड़ा झटका
वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत अंग्रेजी और देसी शराब..
3) शर्मनाक! पति ने ही बनाई पत्नी की आपत्तिजनक वीडियो, पूरा मामला कर देगा हैरान
शादी के बाद पति के अवैध संबंधों का पता चलने पर जब पत्नी ने विरोध जताना शुरू किया तो पति ने..
4) गुरदासपुर ह'त्याकांड : लॉरैं'स बिश्नोई गैं'ग की आतंकियों को खुली चुनौती, तुमने 2 मारे, हम तुम्हारे 10 मारेंगे
जिला पुलिस गुरदासपुर में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास गांव आदियां पुलिस पोस्ट पर ड्यूटी..
5) तरनतारन उपचुनाव मामला: पार्टी नेताओं के साथ थाने पहुंचीं कंचनप्रीत कौर
शिरोमणि अकाली दल बादल की नेता कंचनप्रीत कौर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है।
मेष राशि वालों आज का दिन शानदार साबित हो सकता है। करियर या व्यापार में जोखिम सोच समझकर लें। परिवार में किसी निर्णय में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।
वृष राशि वालों आज स्थिर सोच आपको फायदा देगी। बिजनेस में कोई पुराना ग्राहक फिर से जुड़ सकता है। घर में शांति बनाए रखने में आप अहम भूमिका निभाएंगे।
मिथुन राशि वालों आज बातचीत से रास्ते खुलेंगे। नौकरी में आपकी चतुराई की सराहना हो सकती है। किसी खास व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है।
कर्क राशि वालों आज संवेदनशीलता को संतुलित रखें। व्यापार में नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य की सलाह काम आ सकती है।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। कार्यक्षेत्र में बड़ा निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। प्रेम जीवन में विश्वास मजबूत होगा। कोई रुकी हुई...
कन्या राशि वालों आज सूक्ष्म निरीक्षण से लाभ होगा। बिजनेस में खर्च नियंत्रित रखना जरूरी है। घर में छोटी खुशखबरी का माहौल बनेगा। शत्रुओं से सावधान रहने...
तुला राशि वालों आज संतुलन आपकी ताकत बनेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। रिश्तों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
वृश्चिक राशि वालों आज गोपनीय रणनीति लाभ देगी। व्यापार के चलते नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक पक्ष पहले के मुकाबले मजबूत रहेगा।
धनु राशि वालों आज नए अवसर दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। करियर में दिशा परिवर्तन का विचार आ सकता है। संतान या भाई-बहन से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती...
मकर राशि वालों आज का दिन मिलाजुला साबित हो सकता है। बिजनेस में धीमी पर स्थायी प्रगति होगी। परिवार में जिम्मेदारी निभाने से सम्मान मिलेगा।
कुंभ राशि वालों आज का दिन बेहतर रहेगा। नौकरी में नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। जीवनसाथी से दिल की बात साझा करेंगे। नींद पूरी लें, थकान दूर होगी।
मीन राशि वालों आज का दिन बढ़िया रहेगा। व्यापार में नई साझेदारी फायदेमंद रहेगी। परिवार का साथ आत्मबल बढ़ाएगा।
