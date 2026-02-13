Main Menu

  Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 13 Feb, 2026 12:58 PM

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जारी हुए समन से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने ...

1) Breaking: कैप्टन अमरिंदर को समन भेजने वाले ED अधिकारी पर सख्त Action, पढ़ें...
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जारी हुए समन से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने ...

2) ऑपरेशन ‘प्रहार 2.0’ फेल! पंजाब में छीपा बैठा था गैंगस्टर, दिल्ली पुलिस ने छापा मार किया गिरफ्तार
दिल्ली के एक कारोबारी से करोड़ों रुपए की फिरौती मांगने वाले कुख्यात (कैटेगरी-बी) गैंगस्टर ..

3) होली से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें... जानें समय और तारीख
होली के त्योहार से पहले रेलवे ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। होली के त्योहार ..

4) नई दिल्ली-अमृतसर शताब्दी एक्सप्रैस पर पथराव, कई कोचों के टूटे शीशे
नई दिल्ली से चलकर अमृतसर की ओर आने वाले शताब्दी एक्सप्रैस 12013 पर कुछ शरारती तत्वों ने पथराव..

और ये भी पढ़े

5)कपूरथला और फगवाड़ा में 2 दिन बंद रहेंगी दुकानें, DC ने जारी किए आदेश
15 फरवरी को देशभर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाएगा...

 

 

 

