45 minutes ago
1 hour ago
2 hours ago
3 hours ago
5 hours ago
6 hours ago
15 hours ago
17 hours ago
18 hours ago
19 hours ago
23 hours ago
1 day ago
2 days ago
Friday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 13 Feb, 2026 12:58 PM
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जारी हुए समन से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने ...
1) Breaking: कैप्टन अमरिंदर को समन भेजने वाले ED अधिकारी पर सख्त Action, पढ़ें...
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जारी हुए समन से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने ...
2) ऑपरेशन ‘प्रहार 2.0’ फेल! पंजाब में छीपा बैठा था गैंगस्टर, दिल्ली पुलिस ने छापा मार किया गिरफ्तार
दिल्ली के एक कारोबारी से करोड़ों रुपए की फिरौती मांगने वाले कुख्यात (कैटेगरी-बी) गैंगस्टर ..
3) होली से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें... जानें समय और तारीख
होली के त्योहार से पहले रेलवे ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। होली के त्योहार ..
4) नई दिल्ली-अमृतसर शताब्दी एक्सप्रैस पर पथराव, कई कोचों के टूटे शीशे
नई दिल्ली से चलकर अमृतसर की ओर आने वाले शताब्दी एक्सप्रैस 12013 पर कुछ शरारती तत्वों ने पथराव..
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5)कपूरथला और फगवाड़ा में 2 दिन बंद रहेंगी दुकानें, DC ने जारी किए आदेश
15 फरवरी को देशभर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाएगा...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Top-10: पंजाब में फिर गरमाई सियासत के साथ पढ़ें बारिश की ताजा अपडेट, 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
USD $
13/02/2026 14:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। ज़मीन-जायदाद से जुड़ा कोई मामला समझदारी से सुलझ सकता है।
वृष राशि वालों आज का दिन अनुकूल रहेगा। करियर में बदलाव की सोच रहे लोगों को नए मौके मिल सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी।
मिथुन राशि वालों आज परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी। प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े कार्यों में लाभ के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है। पार्टनर की ओर से कोई सुखद सर्प्राइज़ मिल सकता है। सहकर्मी आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा। मधुर वाणी आपके लिए फायदे का कारण बन सकती है। घर के रुके कार्य भाई-बहनों की मदद से पूरे हो सकते हैं।
कन्या राशि वालों के लिए दिन फलदायक रहेगा। नया कार्य आरंभ करने से पहले माता-पिता की सलाह लेना लाभकारी होगा।
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। नौकरीपेशा लोगों को मेहनत बढ़ानी होगी। जीवनसाथी की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। विरोधियों से सतर्क रहें
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। किसी भी काम में जल्दबाज़ी से बचें और धैर्य रखें। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।
धनु राशि वालों के लिए दिन उत्साहपूर्ण रहेगा। लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। मित्रों के साथ समय बिताने का...
मकर राशि वालों आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। व्यापार में चल रही परेशानियां दूर होंगी।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला है। पिता की कोई बात मन को ठेस पहुँचा सकती है। युवा अपने भविष्य को लेकर नई योजनाएं बना सकते...
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है। शिक्षा या अकादमिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। धन निवेश से पहले परिवार के बड़ों से सलाह...
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes