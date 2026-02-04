40 minutes ago
Breaking
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 04 Feb, 2026 01:18 PM
पंजाब में एक बार फिर धुंध का असर दिखाई दे रहा है। आज सुबह राज्य के खुले इलाकों में...
1) पंजाब में बारिश को लेकर आई नई Update, 15 जिलों के लिए अलर्ट जारी
पंजाब में एक बार फिर धुंध का असर दिखाई दे रहा है। आज सुबह राज्य के खुले इलाकों में...
2) पुराना यार... हुण गद्दार! संसद के बाहर राहुल-रवनीत बिट्टू में तीखी बहस
संसद के बाहर आज एक बार फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बीच...
3) Punjab: तेज रफ्तार Scorpio कार बेकाबू होकर घर में घुसी, तस्वीरें आई सामने
भदौर के पास गांव अलकरा में एक तेज रफ्तार स्कार्पियो कार बेकाबू होकर घर ...
4) Punjab सरकार इकट्ठा कर रही लोगों का Personal Data, खैहरा ने PM से लगाई दखल की गुहार
कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा ने पंजाब में प्रशासनिक मशीनरी का के दुरुपयोग ..
5) जालंधर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चली गोलियां
नकोदर पुलिस ने मंगलवार सुबह एक एनकाउंटर के बाद गोल्डी बराड़ और रोहित गोधरा,,,
Punjab में आज : बड़े अफसरों के तबादले तो वहीं फिर बिगड़ेगा मौसम, पढ़ें Top 10
मेष राशि वालों आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जल्दबाजी में...
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहेगा। ऑफिस में अपने काम से काम रखें, गॉसिप से बचें। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, उपहार मिल सकता है।
मिथुन राशि वालों आज आपकी क्रिएटिविटी चरम पर रहेगी। नए व्यापारिक सौदे लाभदायक साबित होंगे। लव लाइफ में थोड़ी गलतफहमियां हो सकती हैं, बातचीत से समाधान...
कर्क राशि वालों आज परिवार के साथ समय बिताना आपको सुकून देगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा
सिंह राशि वालों आज आपको अपनी मेहनत का मीठा फल मिलेगा। बिजनेस में नए अवसर प्राप्त होंगे। लव पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता...
कन्या राशि वालों आज खर्चों में अधिकता रहेगी, बजट बनाकर चलें। नौकरी में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें। पार्टनर के साथ पुरानी यादें ताजा होंगी।
तुला राशि वालों आज आपका भाग्य साथ देगा। रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे। घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी...
वृश्चिक राशि वालों आज ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। अचानक यात्रा के योग बन रहे हैं। पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें, बहस से बचें।
धनु राशि वालों आज आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। छात्र ग्रुप स्टडी से...
मकर राशि वालों आज करियर में बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। पार्टनर के साथ डिनर पर जा सकते हैं।
कुंभ राशि वालों आज लेन-देन के मामलों में सतर्क रहें। बिजनेस पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखें। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है।
मीन राशि वालों आज मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा निखरेगी। लव लाइफ में नयापन महसूस करेंगे। कॉमर्स और आर्ट्स के छात्रों को अच्छे...
