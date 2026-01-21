Main Menu

  • Punjab में आज : बड़े अफसरों के तबादले तो वहीं फिर बिगड़ेगा मौसम, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 21 Jan, 2026 05:03 PM

Jalandhar: ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

1. पंजाब में होगी ओलावृष्टि! 11 जिलों के लिए अगले 48 घंटे भारी, SDMA ने जारी किया अलर्ट
बीते कुछ दिनों से निकली धूप के बाद पंजाब में मौसम फिर करवट लेने वाला है। इसे लेकर अलर्ट ...

2. पंजाब में 26 बड़े अफसरों के तबादले, 4 जिलों के बदले DC, पढ़ें पूरी List
पंजाब में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इसके तहत 26 बड़े अफसरों का ट्रांसफर...

3. पंजाब में बच्चों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले सिरप पर लगा बैन, सभी जिलों को जारी हुए सख्त आदेश
पंजाब में बच्चों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले ‘एलमोंट किड कफ सिरप’ को घटिया गुणवत्ता ...

4. अमृतपाल ने फिर खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लेने की रखी मांग
पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा MP अमृतपाल सिंह ने फिर से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट...

5. पंजाब में पेपर लीक का शक! भर्ती परीक्षा को लेकर जांच के आदेश
पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप-बी अधिकारियों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में पेपर...

6. पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नगर निगम लुधियाना को मिला नया कमिश्नर
 बुधवार, 21 जनवरी को बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 26 आईएएस और पीसीएस ...

7. पंजाब कांग्रेस में हलचल! पूर्व प्रधान ने चरणजीत चन्नी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के विवादित बयान ने कांग्रेस पार्टी के अंदर सियासी...

8. सुखना झील को कितना सुखाओगे?’ अरावली मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अरावली पहाड़ियों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ की ...

9. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्कूलों को चेतावनी, मिला Last Chance
 पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में होने वाली 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए ...

 10. Jalandhar: ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी
जालंधर गोराया ब्लाक के गांव माहल कलां में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार ...

