Punjab में आज : बड़े अफसरों के तबादले तो वहीं फिर बिगड़ेगा मौसम, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 21 Jan, 2026 05:03 PM
Jalandhar: ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी
1. पंजाब में होगी ओलावृष्टि! 11 जिलों के लिए अगले 48 घंटे भारी, SDMA ने जारी किया अलर्ट
बीते कुछ दिनों से निकली धूप के बाद पंजाब में मौसम फिर करवट लेने वाला है। इसे लेकर अलर्ट ...
2. पंजाब में 26 बड़े अफसरों के तबादले, 4 जिलों के बदले DC, पढ़ें पूरी List
पंजाब में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इसके तहत 26 बड़े अफसरों का ट्रांसफर...
3. पंजाब में बच्चों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले सिरप पर लगा बैन, सभी जिलों को जारी हुए सख्त आदेश
पंजाब में बच्चों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले ‘एलमोंट किड कफ सिरप’ को घटिया गुणवत्ता ...
4. अमृतपाल ने फिर खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लेने की रखी मांग
पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा MP अमृतपाल सिंह ने फिर से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट...
5. पंजाब में पेपर लीक का शक! भर्ती परीक्षा को लेकर जांच के आदेश
पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप-बी अधिकारियों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में पेपर...
6. पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नगर निगम लुधियाना को मिला नया कमिश्नर
बुधवार, 21 जनवरी को बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 26 आईएएस और पीसीएस ...
7. पंजाब कांग्रेस में हलचल! पूर्व प्रधान ने चरणजीत चन्नी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के विवादित बयान ने कांग्रेस पार्टी के अंदर सियासी...
8. सुखना झील को कितना सुखाओगे?’ अरावली मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अरावली पहाड़ियों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ की ...
9. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्कूलों को चेतावनी, मिला Last Chance
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में होने वाली 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए ...
10. Jalandhar: ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी
जालंधर गोराया ब्लाक के गांव माहल कलां में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार ...
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। पुराने रुके हुए काम आज हनुमान जी की कृपा से पूरे...
वृषभ राशि वालों आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिलाजुला रहेगा। निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता...
मिथुन राशि वालों आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं।
कर्क राशि वालों आज अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। मानसिक रूप से आप थोड़ा भारीपन महसूस कर सकते हैं। व्यापार में नए सौदे होने की संभावना है
सिंह राशि वालों समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। यदि आप राजनीति या प्रबंधन से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा।
कन्या राशि वालों आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। छात्रों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने का दिन है। यात्रा के...
तुला राशि वालों आज आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से विवाद हो सकता है। घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च होने की...
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सफलतादायक है। भूमि या वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धनु राशि वालों आज आपकी आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मन बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और नए संपर्क...
मकर राशि वालों आज काम का बोझ अधिक रह सकता है, जिससे आप थकान महसूस करेंगे। व्यापार में उधारी देने से बचें। शाम तक परिवार के साथ माहौल खुशनुमा हो जाएगा।
कुंभ राशि वालों आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए रचनात्मक रहेगा। आप किसी नए शौक या कला की शुरुआत कर सकते हैं। निवेश के लिए दिन अच्छा है। सेहत में सुधार होगा।
