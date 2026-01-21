Main Menu

  • पंजाब कांग्रेस में हलचल! पूर्व प्रधान ने चरणजीत चन्नी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग

Edited By Kalash,Updated: 21 Jan, 2026 03:20 PM

punjab congress

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के विवादित बयान ने कांग्रेस पार्टी के अंदर सियासी हलचल और तेज कर दी है।

खन्ना (विपन): पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के विवादित बयान ने कांग्रेस पार्टी के अंदर सियासी हलचल और तेज कर दी है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान और पूर्व राज्यसभा मेंबर शमशेर सिंह दूलो ने चन्नी पर तीखा हमला बोला है और हाईकमान को सख्त एक्शन लेने की अपील भी की है। दूलो ने साफ कहा कि ऐसे बयान कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ हैं और पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाएंगे।

शमशेर सिंह दूलो ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी खुद पार्टी बदलकर कांग्रेस पार्टी में आए हैं। जिस व्यक्ति ने अपने सियासी करियर में कई बार पार्टियां बदली है उसकी सोच और विचारधारा कभी भी कांग्रेस जैसी सबको साथ लेकर चलने वाली नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि चन्नी का मुख्यमंत्री बनना किसी लॉटरी से कम नहीं था, फिर भी वह ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर पार्टी की इमेज खराब कर रहे हैं। दूलो ने कहा कि पंजाब जैसे राज्य में सिर्फ जातिवाद के आधार पर कभी सरकार नहीं बन सकती। उन्होंने यह भी कहा कि जाति का गणित दिखाकर किसी भी तरह की राजनीति पंजाब की सामाजिक एकता के लिए खतरनाक है। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा सभी वर्गों, जातियों और समुदायों को गले लगाने की रही है, लेकिन चन्नी का बयान इस सोच के बिल्कुल खिलाफ है।

उन्होंने आगे कहा कि चन्नी का बयान पूरी तरह से निंदनीय है और इसने कांग्रेस विरोधियों को एक तैयार मुद्दा दे दिया है। ऐसे समय में जब पार्टी को एकजुट होकर जनता के मुद्दों के लिए लड़ना चाहिए, ऐसे बयान पार्टी को अंदर से कमजोर करते हैं। शमशेर सिंह दूलो ने मांग की कि कांग्रेस हाईकमान इस मामले में सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे नेताओं को समय रहते सजा नहीं मिली तो पार्टी को चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दूलो ने साफ कहा कि कांग्रेस अनुशासन और सिद्धांतों वाली पार्टी है और इन सिद्धांतों से भटकने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आखिर में कहा कि कांग्रेस को जातिवादी राजनीति से दूर रहना चाहिए और पंजाब के विकास, समुदाय और जनता की भलाई के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, तभी पार्टी फिर से मजबूत होकर उभर सकती है।

