पंजाब में 26 बड़े अफसरों के तबादले, 4 जिलों के बदले DC, पढ़ें पूरी List

Edited By Urmila,Updated: 21 Jan, 2026 03:41 PM

पंजाब में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इसके तहत 26 बड़े अफसरों का ट्रांसफर किया गया है।

चंडीगढ़/लुधियाना : पंजाब में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इसके तहत 26 बड़े अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। 4 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को भी इधर-उधर किया गया है। ऑर्डर के मुताबिक, पटियाला, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर और बरनाला के डिप्टी कमिश्नरों का ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ ही लुधियाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर आदित्य डेचलवाल का भी ट्रांसफर किया गया है। पढ़ें पूरी लिस्ट-

