बरनाला पुलिस का बड़ा खुलासा: पुलिस सुरक्षा के लिए खुद पर फिरौती कॉल करवाने वाला गिरोह गिरफ्तार

बरनाला (विवेक सिंधवानी, रवि): पंजाब सरकार और डी.जी.पी. पंजाब द्वारा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध चलाई गई मुहिम के तहत बरनाला पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जब पुलिस ने खुद पर फिरौती की कॉल करवाकर पुलिस सुरक्षा और झूठी शोहरत हासिल करने की साजिश रचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक भट्ठा मालिक और उसके चार साथियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं।
वरिष्ठ पुलिस कप्तान (SSP) बरनाला, मोहम्मद सरफराज आलम (आई.पी.एस.) के दिशा-निर्देशों और एस.पी. (डी) बरनाला अशोक कुमार व डी.एस.पी. राजिंदरपाल सिंह के नेतृत्व में बरनाला पुलिस को 6 मार्च 2026 को सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार, एक गिरोह द्वारा शिवम मित्तल नामक व्यक्ति से 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी जा रही थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी विशेषज्ञों और खुफिया स्रोतों की मदद से तथ्यों की जांच की। जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि यह कोई बाहरी गैंगस्टर नहीं था, बल्कि शिवम मित्तल ने खुद ही अपने साथियों के साथ मिलकर यह पूरी साजिश रची थी।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों का विवरण
पुलिस ने इस मामले में पांच व्यक्तियों को नामजद कर गिरफ्तार किया है:
* शिवम मित्तल उर्फ नवी: पुत्र रमेश कुमार (भट्ठा मालिक), निवासी रामबाग रोड, बरनाला।
* परमजीत सिंह उर्फ पम्मा: पुत्र दर्शन सिंह (शिवम मित्तल का ड्राइवर), निवासी पत्ती रोड, बरनाला।
* गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी: पुत्र भोला सिंह (शिवम मित्तल का कारिंदा), निवासी कांगड़ पत्ती, बरनाला।
* कुलवंत राय उर्फ विक्की पंडित: पुत्र सोम लाल (गुरप्रीत सिंह का दोस्त)।
* कमलप्रीत सिंह उर्फ बब्बू: पुत्र जसवंत सिंह (कुलवंत राय का दोस्त)।
साजिश का पर्दाफाश और गिरफ्तारी
दिनांक 7 मार्च 2026 को सी.आई.ए. स्टाफ बरनाला के प्रभारी एस.आई. दलजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने बरनाला-ठीकरीवाला रोड पर नाकेबंदी की हुई थी। इस दौरान एक इनोवा गाड़ी (नंबर PB-19-S-3232) को शक के आधार पर रोका गया, जिसमें उपरोक्त पांचों आरोपी सवार थे। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक .315 बोर का पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने मिलीभगत से झूठी फिरौती की कॉल करवाई थी। उनकी योजना थी कि शिवम मित्तल के ईंट भट्ठे पर फायरिंग करके दहशत का माहौल पैदा किया जाए, ताकि सरकार और पुलिस से सुरक्षा (गनर) प्राप्त की जा सके और समाज में झूठी शोहरत मिल सके। पुलिस ने इस संबंध में थाना सिटी बरनाला में मुकदमा नंबर 100, दिनांक 07.03.2026 दर्ज किया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 217, 61 (2) और आर्म्स एक्ट की धारा 25/54/59 के तहत दर्ज किया गया है।
पुलिस की चेतावनी
एस.एस.पी. बरनाला ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो लोग पुलिस को गुमराह करने या अपनी निजी शोहरत के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें कई और अहम खुलासे होने की संभावना है।
