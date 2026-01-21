अमृतपाल ने फिर खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लेने की रखी मांग

पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा MP अमृतपाल सिंह ने फिर से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लेने की इजाज़त मांगी है।

चंडीगढ़/खडूर साहिब: पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा MP अमृतपाल सिंह ने फिर से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लेने की इजाज़त मांगी है। अपनी पटीशन में अमृतपाल सिंह ने कहा है कि पार्लियामेंट का बजट सेशन 28 जनवरी से शुरू होने वाला है और एक चुने हुए MP के तौर पर इस सेशन में उनकी मौजूदगी ज़रूरी है।

पटीशन में कहा गया है कि पार्लियामेंट में जाना न सिर्फ उनका संवैधानिक अधिकार है बल्कि उनकी जिम्मेदारी भी है। गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह ने पटीशन में साफ़ किया है कि पहले भी उन्होंने पार्लियामेंट जाने की इजाजत मांगी थी ताकि वे शपथ ग्रहण समारोह, प्रश्नकाल और बहस में हिस्सा ले सकें। उन्होंने कहा कि वे कोर्ट की शर्तें मानने को तैयार हैं लेकिन उन्हें पार्लियामेंट में हिस्सा लेने की इजाज़त मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह लंबे समय से असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं।

पहले भी पैरोल कैंसिल हो चुकी है

अमृतपाल सिंह ने इससे पहले 21 नवंबर को हाई कोर्ट में एक पटीशन फाइल की थी, जिसमें 1 से 19 दिसंबर तक पार्लियामेंट के विंटर सेशन में शामिल होने की परमिशन मांगी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर को एक हफ्ते के अंदर फैसला लेने का निर्देश दिया था, लेकिन फिर रिपोर्ट के आधार पर उनकी पैरोल कैंसिल कर दी गई थी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here