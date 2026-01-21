पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्कूलों को चेतावनी, मिला Last Chance

Main Menu

सीधे तौर पर स्कूल प्रमुख ही जिम्मेदार होंगे और उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

लुधियाना (विक्की): पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में होने वाली 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए परीक्षा फीस जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। बोर्ड के ध्यान में आया था कि कुछ स्कूलों द्वारा अपने विद्यार्थियों की परीक्षा फीस समय पर जमा नहीं करवाई गई थी, जिसके बाद विद्यार्थियों के भविष्य को मुख्य रखते हुए शैड्यूल में यह बदलाव किया गया है।

अब स्कूल प्रबंधन 21 जनवरी तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से फीस जमा कर सकते हैं। बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि में बढ़ौतरी की यह सुविधा केवल ऑनलाइन मोड द्वारा फीस भरने के विकल्प पर ही लागू होगी।

प्रक्रिया को लेकर जारी विशेष निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी स्कूल ने पहले से कोई चालान जनरेट किया हुआ है, तो उसे तुरंत कैंसिल कर नई विधि के अनुसार ऑनलाइन फीस भरनी होगी। बोर्ड ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि इस विस्तार के बाद फीस भरने के शैड्यूल में दोबारा कोई बढ़ौतरी नहीं की जाएगी।

यदि कोई स्कूल निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षा फीस जमा करने से वंचित रह जाता है, तो इसके लिए सीधे तौर पर स्कूल प्रमुख ही जिम्मेदार होंगे और उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा फीस जमा करवाने संबंधी बाकी सभी निर्देश पहले की तरह ही लागू रहेंगे।

