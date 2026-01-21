पंजाब में पेपर लीक का शक! भर्ती परीक्षा को लेकर जांच के आदेश

पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप-बी अधिकारियों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में पेपर लीक होने की आशंका सामने आई है।

बठिंडा (विजय वर्मा): पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप-बी अधिकारियों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में पेपर लीक होने की आशंका सामने आई है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (एसएसएसबी) ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब के मुख्य निदेशक, विजिलेंस ब्यूरो को जांच के निर्देश जारी किए हैं। यह भर्ती परीक्षा 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग एक लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक्षा का आयोजन गुरु नानक देव विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था और इसके परिणाम 9 जनवरी 2026 को घोषित किए गए।

यह परीक्षा वरिष्ठ सहायक, नायब तहसीलदार, वरिष्ठ सहायक-सह-निरीक्षक, कोषागार अधिकारी और जिला कोषागार अधिकारी सहित कुल 400 से अधिक पदों के लिए आयोजित की गई थी। बोर्ड को मिली शिकायत के अनुसार परीक्षा परिणामों में कई असामान्य तथ्य सामने आए हैं। सभी पांच टॉपर्स बठिंडा जिले से बताए जा रहे हैं, जबकि शीर्ष 100 सफल उम्मीदवारों में से 22 उम्मीदवार भी बठिंडा से हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि टॉप रैंक हासिल करने वालों में एक दंपत्ति, दो सगे भाई-बहन और दो चचेरे भाई-बहन शामिल हैं। अंकों के विवरण के अनुसार एक भाई को 120 में से 117.50 अंक मिले, जबकि दूसरे भाई को 115 अंक प्राप्त हुए। चचेरे भाई-बहनों में से एक को 117.50 अंक और दूसरे को 116.25 अंक मिले। इसके अलावा एक महिला उम्मीदवार ने 106.75 अंकों के साथ छठा स्थान प्राप्त किया, जबकि उसके पति ने 101.25 अंकों के साथ सातवां स्थान हासिल किया।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इन सफल उम्मीदवारों में से कुछ पहले पटवारी और श्रम निरीक्षक पदों की परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाए थे, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि परीक्षा का प्रश्नपत्र बठिंडा में लीक हुआ, जहां प्रश्नपत्र शिक्षा विभाग के एक अधिकारी की हिरासत में थे। सूत्रों के अनुसार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच की, जिसके बाद पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए इसे सतर्कता ब्यूरो को सौंप दिया गया है। अब विजिलेंस ब्यूरो की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

