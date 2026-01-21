Main Menu

Jalandhar: ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

21 Jan, 2026

main accused in sacrilege case arrested

जालंधर गोराया ब्लाक के गांव माहल कलां में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की गंभीर घटना सामने आई है।

जालंधर: जालंधर गोराया ब्लाक के गांव माहल कलां में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की गंभीर घटना सामने आई है। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए बेअदबी की घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी जालंधर ग्रामीण SSP हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल मुख्य आरोपी को काबू कर लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कदम उठाकर स्थिति को नियंत्रण में रखा। SSP हरविंदर सिंह विर्क ने आगे बताया कि आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है तथा मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि क्षेत्र में हालात पूरी तरह शांतिपूर्ण हैं और किसी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति नहीं है। जालंधर ग्रामीण पुलिस द्वारा इलाके में शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

