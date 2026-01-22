49 minutes ago
2 hours ago
20 hours ago
22 hours ago
23 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
4 days ago
Thursday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 22 Jan, 2026 01:08 PM
महिला को झांसे में लेकर नशीला पदार्थ पिलाने और फिर तीन लोगों द्वारा उसके साथ ..
1) Ludhiana में महिला से Gangrape, नशीली चीज पिलाकर शर्म की सारी हदें की पार...
महिला को झांसे में लेकर नशीला पदार्थ पिलाने और फिर तीन लोगों द्वारा उसके साथ ..
2) मशहूर पंजाबी सिंगर की Shocking Video को लेकर चर्चा तेज, उठी कार्रवाई की मांग
पंजाबी गानों के जरिए हथियारों और नशे को बढ़ावा देने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं,..
3) JEE Mains 2026: सोशल मीडिया पर फैली पेपर लीक की खबरें, जानें पूरा सच
देश की सबसे प्रसिद्ध इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जे.ई.ई. मेन 2026 का बुधवार को आगाज ..
4) खतरे की सूची में पंजाब के 14 जिले, संगरूर सबसे आगे
पंजाब के लोगों के लिए चिंताजनक खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने एक..
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5) होशियारपुर में गणतंत्र दिवस पर स्कूलों व मान के प्रोग्राम में करेंगे धमाके, खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी
विदेश बैठे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू द्वारा रेल ट्रैक पर खालिस्तानी झंडे लगाने का वायरल...
Punjab Top 10 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : सुबह-सुबह पार्षद की भाभी गिरफ्तार सहित पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : पढ़ें अब तक की 5 बड़ी खबरें
USD $
22/01/2026 14:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
20.0
Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। पुराने रुके हुए काम आज हनुमान जी की कृपा से पूरे...
वृषभ राशि वालों आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिलाजुला रहेगा। निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता...
मिथुन राशि वालों आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं।
कर्क राशि वालों आज अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। मानसिक रूप से आप थोड़ा भारीपन महसूस कर सकते हैं। व्यापार में नए सौदे होने की संभावना है
सिंह राशि वालों समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। यदि आप राजनीति या प्रबंधन से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा।
कन्या राशि वालों आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। छात्रों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने का दिन है। यात्रा के...
तुला राशि वालों आज आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से विवाद हो सकता है। घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च होने की...
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सफलतादायक है। भूमि या वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धनु राशि वालों आज आपकी आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मन बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और नए संपर्क...
मकर राशि वालों आज काम का बोझ अधिक रह सकता है, जिससे आप थकान महसूस करेंगे। व्यापार में उधारी देने से बचें। शाम तक परिवार के साथ माहौल खुशनुमा हो जाएगा।
कुंभ राशि वालों आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए रचनात्मक रहेगा। आप किसी नए शौक या कला की शुरुआत कर सकते हैं। निवेश के लिए दिन अच्छा है। सेहत में सुधार होगा।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes