Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 07 Mar, 2026 12:57 PM
1) Punjab: मार्च के पहले हफ्ते ही क्यों पड़ रही कहर की गर्मी! मौसम विभाग ने बताया बड़ा कारण
2) LPG Price Hike: घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा, आज से नई कीमतें लागू
आम लोगों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (LPG..
3) Ludhiana में 16 साल की नाबालिगा से दुकान में गैंगरेप, पेट दर्द होने पर अस्पताल पहुंची तो हुआ खुलासा
महानगर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है, ..
4) Punjab: पुलिस कर्मचारी की बेरहमी से ह+त्या, इलाके में दहशत
थाना राजासांसी के अंतर्गत आने वाले गांव जगदेव कलां में घरेलू झगड़े के चलते गांव के..
5) विवादों में घिरे मशहूर रैपर Badshah की बढ़ी मुश्किलें, FIR के बाद अब YouTube ने लिया सख्त Action
मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उनके नए हरियाणवी गाने ‘टटीरी’...
Punjab: युवक की मौ/त मामले में बड़ा Action, इंस्पेक्टर समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज
Punjab में आज : सियासी बयानों ने मचाई हलचल! तो वहीं स्कूलों को निर्देश जारी, पढ़ें Top 10
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है।
वृष राशि वालों आज आप अपने काम को लेकर काफी गंभीर रहेंगे। नौकरी या व्यवसाय में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप अच्छे से निभाएंगे। जीवनसाथी के साथ...
मिथुन राशि वालों आज का दिन कुछ नए अनुभव लेकर आ सकता है। व्यापार करने वालों को किसी नए ग्राहक से अच्छा लाभ मिल सकता है।
कर्क राशि वालों आज आपके विचारों में सकारात्मकता रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। व्यापार में धीरे-धीरे लाभ की स्थिति बन सकती...
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा । नौकरी या व्यवसाय में कोई नया अवसर सामने आ सकता है। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। व्यापार से जुड़े लोग किसी नए सौदे पर विचार कर सकते हैं।
तुला राशि वालों आज का दिन संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति...
वृश्चिक राशि वालों आज आपको अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी में किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए प्रेरणादायक साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिल सकता है। व्यापार में किसी पुराने निवेश से...
मकर राशि वालों आज आप अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक सक्रिय रहेंगे। नौकरी में आपके काम की सराहना हो सकती है। व्यापार में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभ...
कुंभ राशि वालों आज का दिन नई संभावनाओं से भरा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी नई योजना पर काम शुरू हो सकता है।
मीन राशि वालों आज आपके मन में कुछ रचनात्मक विचार आ सकते हैं। नौकरी या व्यवसाय में आपके सुझावों को सराहना मिल सकती है।
