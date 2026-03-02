2 hours ago
Punjab top-5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Kamini,Updated: 02 Mar, 2026 01:06 PM
भारत-पाकिस्तान सीमा के पास बीएसएफ द्वारा एक पाकिस्तानी युवक को गिरफ्तार किए जाने का मामला सामने आया है।
1. भारत-पाक सीमा पर BSF ने पाकिस्तानी युवक को पकड़ा, 10 पैकेट हेरोइन बरामद
भारत-पाकिस्तान सीमा के पास बीएसएफ द्वारा एक पाकिस्तानी युवक को गिरफ्तार किए जाने का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार...
2. Jalandhar के 2 नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप
जालंधर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, यहां के APJ स्कूल और रामामंडी क्षेत्र के अधीन आने वाले और Police DAV स्कूल...
3. रणजीत सिंह के फर्जी Encounter पर गुस्साए गांव वासियों ने पारित किया प्रस्ताव, मजीठिया ने ट्वीट कर कहा...
अदियां गांव में रणजीत सिंह की कथित फर्जी मुठभेड़ के मामले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। इसे लेकर अकाली नेता बिक्रम मजीठिया...
4. मिड-डे मील वर्करों ने ‘आप’ सरकार के खिलाफ बजाया संघर्ष का बिगुल, 8 मार्च को लेकर कर दिया ऐलान
मिड-डे मील वर्कर यूनियन पंजाब, जिला रूपनगर की एक अहम बैठक रेस्ट हाउस नूरपुरबेदी में जिला प्रधान कमलेश कौर और कैशियर...
Punjab Top 10: पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab: युवक की मौ/त मामले में बड़ा Action, इंस्पेक्टर समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज
Punjab में फिर से एक अनोखी प्रतियोगिता, युवाओं को पछाड़ बुजुर्गों ने मारी बाजी, पढ़ें...
5. इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर जरूरी खबर, अमृतसर एयरपोर्ट से रद्द हुई मुख्य उड़ानें, देखें रिपोर्ट
वैश्विक तौर पर ईरान/इजरायल के युद्ध के साथ-साथ अफगानिस्तान/ पाकिस्तान में भी सैन्य ऑप्रेशनों के चलते जहां एशिया, मिडल ईस्ट...
पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लागू करने जा...
बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देने की तैयारी में आम आदमी पार्टी की सरकार, पढ़ें खबर
Punjab के कई सारे इलाकों में बिजली रहेगी गुल, 6 घंटे Powercut
Punjab में दिन दिहाड़े PRTC बस में लूट : सवारियों में फैली दहशत, लुटेरे फरार
Punjab : सुबह-सुबह बड़ा हादसा! AAP रैली में तैनात पुलिसवालों को बस ने मारी टक्कर
Punjab: नकली पुलिस बनाकर लूट, जबरन गाड़ी में बिठा किया अगवा और फिर....
मोगा में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, प्रदेश सरकार पर बरसे अश्वनी शर्मा
Punjab : दिनदहाड़े महिला को नशीला इंजेक्शन लगा वारदात, आधे घंटे तक मचाया घर में आतंक
''दिल्ली से Rejected लोग पंजाब में सरकार चला रहे हैं और Punjab CM ट्रैवल एजेंसी'': स्वाति...
AAP की रैली में 890 सरकारी बसें! सफर करने वाले लोग हो रहे परेशान
मेष राशि वालों आज आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। ऑफिस में बॉस आपके काम की प्रशंसा करेंगे। धन लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में...
वृष राशि वालों आज निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। लव लाइफ में किसी बात को लेकर...
मिथुन राशि वालों आज पुराने मित्रों से मुलाकात पुरानी यादें ताजा कर देगी। व्यापार में कोई बड़ी डील आपके पक्ष में हो सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता...
कर्क राशि वालों आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। नौकरीपेशा लोगों को काम का अतिरिक्त बोझ मिल सकता है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान...
सिंह राशि वालों आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पार्टनर के साथ समय बिताएंगे।
कन्या राशि वालों आज कार्यक्षेत्र और बिजनेस में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य...
तुला राशि वालों आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। नए बिजनेस की योजनाएं फलीभूत होंगी। लव पार्टनर से कोई सरप्राइज मिल सकता है। जो छात्र विदेश में शिक्षा...
वृश्चिक राशि वालों आज आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। ऑफिस में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक...
धनु राशि वालों आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। पार्टनर के साथ संबंधों में नयापन आएगा। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का...
मकर राशि वालों आज आपको करियर से जुड़ा कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। व्यापारिक यात्राएं लाभदायक रहेंगी। जीवनसाथी के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं।
कुंभ राशि वालों आज समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी।
मीन राशि वालों आज बिजनेस में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, धैर्य रखें। फिजूलखर्ची से बजट बिगड़ सकता है। पार्टनर के लिए समय निकालें, अनबन होने की...
