Punjab top-5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

punjab top 5

भारत-पाकिस्तान सीमा के पास बीएसएफ द्वारा एक पाकिस्तानी युवक को गिरफ्तार किए जाने का मामला सामने आया है।

1. भारत-पाक सीमा पर BSF ने पाकिस्तानी युवक को पकड़ा, 10 पैकेट हेरोइन बरामद
भारत-पाकिस्तान सीमा के पास बीएसएफ द्वारा एक पाकिस्तानी युवक को गिरफ्तार किए जाने का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार...

2. Jalandhar के 2 नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप
जालंधर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, यहां के APJ स्कूल और रामामंडी क्षेत्र के अधीन आने वाले और Police  DAV स्कूल...

3. रणजीत सिंह के फर्जी Encounter पर गुस्साए गांव वासियों ने पारित किया प्रस्ताव, मजीठिया ने ट्वीट कर कहा...
अदियां गांव में रणजीत सिंह की कथित फर्जी मुठभेड़ के मामले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। इसे लेकर अकाली नेता बिक्रम मजीठिया...

4. मिड-डे मील वर्करों ने ‘आप’ सरकार के खिलाफ बजाया संघर्ष का बिगुल, 8 मार्च को लेकर कर दिया ऐलान
मिड-डे मील वर्कर यूनियन पंजाब, जिला रूपनगर की एक अहम बैठक रेस्ट हाउस नूरपुरबेदी में जिला प्रधान कमलेश कौर और कैशियर...

5. इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर जरूरी खबर, अमृतसर एयरपोर्ट से रद्द हुई मुख्य उड़ानें, देखें रिपोर्ट
वैश्विक तौर पर ईरान/इजरायल के युद्ध के साथ-साथ अफगानिस्तान/ पाकिस्तान में भी सैन्य ऑप्रेशनों के चलते जहां एशिया, मिडल ईस्ट...

