पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लागू करने जा रहा...

पंजाब डेस्क : पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बहुत जरूरी खबर है। दरअसल, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान नहीं होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सभी 32 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर स्मार्ट टेक्नोलॉजी लागू करने जा रहा है, जिससे गाड़ी चलाने वालों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के इच्छुक लोगों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बेस्ड ट्रैक पर टेस्ट पास करना होगा। डिपार्टमेंट ने इन ट्रैक पर आ रही कमियों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिन्हें दूर करने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। सबसे पहले सभी जगहों पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बेहतर नतीजों के लिए ट्रैक की मरम्मत भी की जाएगी। डिपार्टमेंट ऑटोमैटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक तैयार करने के लिए कंपनी फाइनल कर रहा है, जिस पर 25 फरवरी को फैसला लिया जाएगा।

होंगे बड़े बदलाव

मोहाली में यह सिस्टम लागू करने के बाद, पूरे पंजाब में ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर यह स्मार्ट सिस्टम लागू किया जा रहा है। यह सिस्टम ड्राइवरों से लेकर ट्रैक तक हर चीज पर नजर रखेगा। अगर कोई लापरवाही हुई तो ड्राइवर टेस्ट में फेल हो जाएगा।

जानें ड्राइविंग टेस्ट कैसे होगा

जब आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाएंगे, तो आपकी कार की विंडशील्ड पर एक स्मार्टफोन रखा जाएगा। आपको दिया गया नंबर उसमें एंटर हो जाएगा। इससे आपकी सारी जानकारी स्मार्टफोन पर आ जाएगी। अब स्मार्टफोन और टेस्टिंग ट्रैक पर मौजूद सर्वर बाकी काम करेंगे और टेस्ट प्रोसेस पूरा होने के तुरंत बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करेंगे।

