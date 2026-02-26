Main Menu

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 26 Feb, 2026 12:41 PM

punjab top 5 update

पाकिस्तान के सियालकोट शहर में गुरु नानक देव जी से जुड़ा एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा, जो...

1 ) सिख संगत के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान में फिर से बनाया जाएगा गुरु नानक देव का सियालकोट का गुरुद्वारा
पाकिस्तान के सियालकोट शहर में गुरु नानक देव जी से जुड़ा एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा, जो...

2)  Punjab में भाजपा नेता को फिरौती के लिए Call, गोली मारने की धमकी
महानगर में दहशत का पर्याय बन चुके गैंगस्टर बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामले ..

3) पंजाब में मौसम ने ली करवट! बिछ गई कोहरे की चादर, जानें आने वाले दिनों का हाल
पंजाब में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। कई जिलों में सुबह और देर रात ठंड बनी हुई है, 

4)इलाज के लिए बेंगलुरु पहुंचे CM भगवंत मान, नैचुरल तरीके से करवाएंगे इलाज
पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस समय बेंगलुरु चले गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ..

5) मशहूर पंजाबी सिंगर के साथी को मिली जान से मारने की धमकी, फिरौती में 10 करोड़ ना दिए तो...
पंजाब के मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर परमिश वर्मा के साथी हरविंदर सिंह को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ..

 

