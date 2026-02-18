Main Menu

Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 18 Feb, 2026 12:56 PM

punjab top 5

फिरोजपुर में लेवल क्रॉसिंग नंबर 164 ए.बी., दोराहा पर बनने वाला 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज क्षेत्र,,,

1)  मालवा को बड़ी सौगात, वर्षों पुरानी समस्या का होगा हल, मिलेगी राहत
फिरोजपुर में लेवल क्रॉसिंग नंबर 164 ए.बी., दोराहा पर बनने वाला 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज क्षेत्र,,,

2) कनाडा तस्कर के पिता से 5 लाख रिश्वत मामला, दिल्ली एयरपोर्ट से दबोचा रिश्वतखोर इंटेलीजेंस अफसर
कनाडा में बैठे नशा तस्कर गुरविन्दर सिंह उर्फ बाबा के पिता से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने वाले इंटेलीजेंस..

3) लुधियाना में फ्लैट खरीदने वालों को झटका, खरीदारों में मचा हड़कंप
अटल अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने वालों को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने बड़ा झटका दिया है, ...

4) दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई:  Sidhu Moosewala की रेकी करने वाला आरोपी 'कबूतर' गिरफ्तार
पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी ..

5) पंजाब में डिप्टी सीएम बनाने को लेकर नई अपडेट, भगवंत मान और दिल्ली हाईकमान के बीच खींचतान!
2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब में दलित नेता को उपमुख्यमंत्री बनाने की आम आदमी पार्टी (आप) 

 

