  • Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

11 Feb, 2026 01:17 PM

punjab top 5 update

1) मोहाली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों को की गई छुट्टी
2) पंजाब का Health Card Fail! NGO वर्कर ने Live होकर पंजाब सरकार पर उठाए सवाल
पंजाब सरकार के 10 लाख रुपए वाले हेल्थ कार्ड को लेकर बड़े सवा..

3) पंजाब में फिर बदलेगा मौसम, बारिश के आसार, विभाग ने दी नई अपडेट
पंजाब में तापमान में वृद्धी हो रही है और रोज धूप निकल रही है। वहीं सुबह और शाम ..

4) 'मैं भगवंत मान दा की चुक लेया' निक्के सिद्धू समेत धरने पर बैठ गया मूसेवाला का परिवार
दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का पूरा परिवार मानसा के SSP ऑफिस में धरने पर बैठ ..

5) ‘वंदे मातरम्’ को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला, नए सख्त निर्देश जारी, पढ़ें...
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गृह..

 

