Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 29 Jan, 2026 12:58 PM
नई दिल्ली से श्री आनंदपुर साहिब जा रही 22447 वंदे भारत एक्सप्रैस ट्रेन..
1) पंजाब में Vande Bharat Train से टकराई भैंस, बाल-बाल बचे यात्री
नई दिल्ली से श्री आनंदपुर साहिब जा रही 22447 वंदे भारत एक्सप्रैस ट्रेन..
2) चंडीगढ़ को मिला नया मेयर, भाजपा के सौरभ जोशी के हाथ आई कमान
डीगढ़ को नया मेयर मिल गया है। आज हुए मेयर चुनाव में भाजपा के सौरभ जोशी..
3) कड़ाके की ठंड के बीच सरहद पर बड़ी कार्रवाई, BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिया किया ढेर
अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने बड़ी कार्रवाई ..
4) पंजाब में 4 ग्रेनेड और 46 जिंदा कारतूस सहित करोड़ों की हेरोइन बरामद, 2 गिरफ्तार
अमृतसर देहाती पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए विलेज डिफेंस कमे..
5) तेज रफ्तार टिप्पर बना काल, Jalandhar में एक्टिवा सवार महिला की मौके पर मौ+त
शहर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। यह...
Punjab Top 5 : पढ़ें अब तक की 5 बड़ी खबरें
मेष राशि वालों आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए दिन उत्तम है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें।
वृषभ राशि वालों आर्थिक रूप से दिन मजबूत रहेगा। निवेश से लाभ हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।
मिथुन राशि वालों वाणी पर संयम रखें, वरना किसी से अनबन हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है।
कर्क राशि वालों आज आप थोड़े भावुक रह सकते हैं। घर के कामों में व्यस्तता रहेगी। माता-पिता का आशीर्वाद लेकर काम शुरू करें।
सिंह राशि वालों मान-सम्मान में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप की सराहना होगी। सेहत का ध्यान रखें।
कन्या राशि वालों रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार में नई साझेदारी सोच-समझकर करें।
तुला राशि वालों आज मनोरंजन और सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।
वृश्चिक राशि वालों गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें। ऑफिस में राजनीति से दूर रहें।
धनु राशि वालों लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।
मकर राशि वालों करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी।
कुंभ राशि वालों समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नए विचार आपको आर्थिक लाभ दिला सकते हैं। सकारात्मक रहें।
मीन राशि वालों खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। आज किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा न करें। शाम को सुकून मिलेगा।
