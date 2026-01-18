1 hour ago
Breaking
Punjab Top 5 : पढ़ें अब तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Urmila,Updated: 18 Jan, 2026 12:57 PM
भाजपा नेता सुनील जाखड़ की खराब हुई तबीयत, फोर्टिस अस्पताल में भर्ती
1. लुधियाना पुलिस का बड़ा एक्शन, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के जबरन वसूली मॉड्यूल का किया पर्दाफाश!
पंजाब में संगठित अपराध और गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट...
2. जालंधर में सुबह-सुबह पुलिस एनकाउंटर, यूनिवर्सिटी के बाहर गोली चलाने वाला बदमाश काबू
जालंधर में सुबह-सुबह एनकाउंटर की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ...
3. पंजाब में तड़कसार बड़ा हादसा! ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली में भयानक टक्कर, 2 की मौ'त
पिछले कुछ दिनों से पड़ रहे घने कोहरे की वजह अड्डा किशनगढ़ में से आज सुबह 5.30 बजे...
4. घने कोहरे का कहर: बठिंडा–मानसा रोड पर ट्राले और दो बसों की भीषण टक्कर, आधा दर्जन से अधिक घायल
घने कोहरे के कारण बठिंडा–मानसा मुख्य मार्ग पर सुबह के समय एक भीषण सड़क हादसा...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5. भाजपा नेता सुनील जाखड़ की खराब हुई तबीयत, फोर्टिस अस्पताल में भर्ती
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को आज...
