  लुधियाना पुलिस का बड़ा एक्शन, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के जबरन वसूली मॉड्यूल का किया पर्दाफाश!

Edited By Kalash,Updated: 18 Jan, 2026 12:23 PM

पंजाब में संगठित अपराध और गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है।

लुधियाना (राज): पंजाब में संगठित अपराध और गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कनाडा बैठे कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के एक बड़े रंगदारी मॉड्यूल को ध्वस्त करते हुए उसके 10 मुख्य गुर्गों को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार लुधियाना पुलिस पिछले 3 हफ्तों से एक गुप्त ऑपरेशन चला रही थी। कमिश्नरेट पुलिस ने जाल बिछाकर एक के बाद एक 10 ऐसे गुर्गों को दबोचा, जो सीधे तौर पर गोल्डी बराड़ के संपर्क में थे। पकड़े गए आरोपी राज्य में अमन-कानून की स्थिति बिगाड़ने की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अत्याधुनिक हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है, जिसमें 02 ऑस्ट्रियाई 'ग्लॉक' पिस्तौल और 10 अन्य सोफिस्टिकेटेड पिस्तौल, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। 

पुलिस सूत्रों का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों को पंजाब भर में टारगेट किलिंग, व्यापारियों से रंगदारी वसूलने और अवैध हथियारों की तस्करी करने का टास्क दिया गया था। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इनके बाकी साथियों और आने वाली बड़ी खेप का पता लगाया जा सके। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि इन आरोपियों के टारगेट पर कौन-कौन से नेता या कारोबारी थे। जल्द पुलिस अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा करेंगे।

