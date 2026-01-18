पिछले कुछ दिनों से पड़ रहे घने कोहरे की वजह अड्डा किशनगढ़ में से आज सुबह 5.30 बजे एक ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर में दो लोगों की मौत की खबर मिली है।

किशनगढ़/अलावलपुर (बेंस, बंगड़) : पिछले कुछ दिनों से पड़ रहे घने कोहरे की वजह अड्डा किशनगढ़ में से आज सुबह 5.30 बजे एक ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर में दो लोगों की मौत की खबर मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक, एक ट्रक जो जालंधर से भोगपुर जा रहा था। अड्डा किशनगढ़ चौक पर उसकी टक्कर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से हो गई, जिसमें संगत बैठी हुई थी, जो अलावलपुर साइड से करतारपुर साइड जा रही थी। इस वजह से ट्रक खुद को बचाने की कोशिश में पलट गया और उसकी चपेट में एक अज्ञात जुगाड़ू रेहड़ी वाला आ गया जिसकी मौके पर ही मौत हो गई।

इसी बीच, ट्रॉली में से एक आदमी परविंदर पाल, निवासी अरजनवाल (आदमपुर) सड़क पर गिर गया। जिसके सिर में चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची रोड सेफ्टी टीम ने सबसे पहले सेफ्टी बैरियर लगाकर सड़क को सुरक्षित किया और नेशनल हाईवे टीम की मदद से एक डेड बॉडी को बाहर निकाला गया और मौके पर पहुंची अलावलपुर पोस्ट की पुलिस पार्टी की मदद से दोनों डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखवाया गया और अलावलपुर पुलिस पोस्ट द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here